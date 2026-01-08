İran Sokaklarında Protestolar 12. Gününde Şiddetlendi

İran’da protestolar sürüyor

İran’da yüksek enflasyon ve İran Riyali’nin tarihi değer kaybı nedeniyle halk, sokaklara dökülerek protestolar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu olaylar, 12. gününe girdi ve protestolar sonucunda ölü sayısı 45’e yükseldi.

TÜM EYALETLERE YAYILDI

Bu protesto gösterileri, ülkenin 31 eyaletinin tamamına yayılarak, yaralananların sayısının 2 bin 217 olduğu açıklandı. Yaralanma olaylarının çoğunluğunun güvenlik güçlerinin plastik mermi kullanmasından kaynaklandığı bildiriliyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE UYARI

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, barışçıl göstericiler ile silahlı yağmacılar arasında net bir ayrım yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, güvenlik güçlerine aşırı sert müdahale edilmemesi talimatını verdiği öğrenildi.

PROTESTOCULAR BAYRAĞI İNDİRİP YIRTTI

İran’ın Meşhed kentinde protestocular, öfkeyle önce İran bayrağını indirdi ve ardından bayrağı yırttıkları anların görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

“DÜŞMANA YARDIM EDENE MÜSAMAHA YOK”

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, protesto gösterileri hakkında açıklamalarda bulundu. Ejei, ABD ve İsrail’i ülkede kaos yaratmakla suçlayarak, “İslam Cumhuriyeti’ne karşı düşmana yardım edenlere müsamaha gösterilmeyecek” dedi. Ayrıca, İran’ın dini lideri Ali Hamaney de “düşmana teslim olmayacağız” dedi.

“PROTESTOLAR SERT YANIT GÖRECEK”

ABD Başkanı Donald Trump ise, 4 Ocak Pazar günü yaptığı konuşmada, “Geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa ABD’nin çok sert yanıtıyla karşılaşacaklar” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalara İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Emir Hatemi’den yanıt geldi. Hatemi, İran’a yönelik “söylemler” sebebiyle, “gerekirse önleyici saldırı” olabileceğini belirtti ve “Düşman, İran halkının protestolarına müdahale etmemelidir” ifadesini kullandı.