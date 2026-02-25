İran Üniversitesi Uzaktan Eğitime Geçiş Yaptı

İran’da ABD ile yaşanan gerginlikler nedeniyle ülke genelinde belirsizlik ortamı gözlemleniyor ve bu durum üniversiteleri de etkilemiş durumda. Yerel basında çıkan haberlere göre, Harezmi ve İslami Azad üniversiteleri konuyla ilgili açıklamada bulunarak eğitim faaliyetlerinin planlandığı gibi süreceği ve herhangi bir aksama yaşanmayacağı bilgisine yer verdi.

UZAKTAN EĞİTİM KARARI ALINDI

Uzaktan eğitim kararının, İran’daki bazı üniversitelerde yönetim karşıtı gösterilerin başlamasından sonra alındığı dikkat çekiyor. Ülkenin yükseköğretiminde ikinci yarıyılın başlamasıyla birlikte Tahran’daki bazı üniversitelerde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında arbede meydana geldi; bu olaylar sonucunda bazı öğrenciler yaralandı.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

28 Aralık 2025’te Tahran Büyük Çarşı’da esnafın liderliğinde başlayarak ülke geneline yayılan protestolar, 8 Ocak’ta başkent Tahran’da şiddetle devam etti. Bu süreçte, hükümet internet erişimini engelleme kararı alırken, 8-9 Ocak günlerinde güvenlik güçleri protestolara müdahale ederek olayları bastırmaya çalıştı.