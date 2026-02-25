Mehmet Ali Erbil Ve Gülseren Ceylan Boşandı

Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla sıkça gündem oluşturuyor. 7 ay önce 46 yaşındaki Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturduğu bilinen Erbil, geçtiğimiz aylarda boşanma ile ilgili haberlerle anılmıştı.

BOŞANMAYI YALANLADILAR, BARISMAK İÇİN ÇABA GÖSTERDİLER

Boşanma dedikodularını yalanlayan Gülseren Ceylan, aralarındaki ilişkinin sağlam olduğunu ifade etmişti. Ancak defalarca ortaya atılan boşanma iddialarının ardından çift, barışmaya yönelik adımlar atmıştı. Fakat bu defa beklenmedik bir haber geldi.

7 AYLIK EVLİLİK RESMEN SONLANDI

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın evliliği bu sabah yapılan mahkeme duruşmasıyla tek celsede sona erdi.

BİRLİKTELİK “TEMELDEN SARSILDI” DİYEREK BİTTİ

Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, çiftin evliliğinin “evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle” sona ermesine hükmedildi.

TARAFLAR DURUŞMAYA KATILMADI

Duruşmaya tarafların katılmamış olması dikkat çekti. Erbil’i, avukatı Şeyda Yıldırım temsil ederken, çift daha önce boşanmayı erteleme kararı alarak evliliklerine bir şans daha verme yoluna gitmişti.