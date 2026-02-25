Görele Belediyesi’nde Taciz Skandalı Sürüyor

gorele-belediyesi-nde-taciz-skandali-suruyor

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin bir kız çocuğuna sosyal medya platformları üzerinden gönderdiği taciz içerikli mesajlar sebebiyle başlatılan soruşturma devam ediyor. Mağdur genç kız ve ailesinin şikayeti üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı, Dede hakkında hukuki süreç başlattı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Dede, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak daha sonra tekrar mahkemeye çıkarılan Dede, Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesi uyarınca “cinsel amaçla birini taciz” suçlamasıyla tutuklandı. Adliye önünde alınan sıkı güvenlik önlemleriyle birlikte, Dede’nin adliyenin arka kapısından çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı. Sağlık kontrolünün ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilen Dede hakkında, 2009 doğumlu bir çocuğa rahatsız edici mesajlar gönderdiği suçlamasıyla iddianame hazırlandığı belirtildi.

KIZINDAN ŞAŞIRTAN İFADE

Olayla ilgili yeni bir gelişme, Dede’nin kızı tarafından geldi. 16 Şubat’ta bir psikolojik danışmanın, 15 yaşındaki A.D.’nin seans sırasında söz konusu mesajları kendisinin yazdığını kaydettiği öğrenildi. Bu durum üzerine A.D. ve Dede’nin eşinin savcılıkta ifadeleri alındı. A.D., mağdur kız T.T.’yi tanıdığını ve onun sevgilisine karşı platonik duygular beslediğini, bu sebeple babasının şarjdaki telefonunu kullanarak Instagram ve WhatsApp üzerinden mesajlar gönderdiğini ifade etti.

SAVCILIĞIN BULGULARI ÇELİŞKİLİ

A.D.’nin savcılıktaki ifadesinde “Şarjda olan telefondan ben yazdım” dediği, ancak yapılan siber inceleme neticesinde bu beyanın doğruluğuyla ilgili çelişkiler ortaya çıktığı bildirildi. A.D.’nin iddialarının aksine, telefonuna el konulduğunda uygulamaların aktif olduğu tespit edildi. Ayrıca, A.D.’nin babasına yönelik yazdığı ve suçlamayı kabul eden mesajların sonradan yazılmış olma ihtimali değerlendirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Akran Zorbalığında Emsal Karar: Elektronik Kelepçe Uygulandı

İstanbul'da bir mahkeme, 15 yaşındaki G.H.Ö. için okul saatleri dışında elektronik kelepçe ile ev hapsi cezası verdi, bu kararla akran zorbalığına karşı önemli bir adım atıldı.
Gündem

Denizli’de Kayıp 14 Yaşındaki Kız İçin Arama Başlatıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, pazartesi gününden beri kaybolan 14 yaşındaki Rabia için arama operasyonu başlatıldı. Yetkililer, genç kızın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Gündem

Fenerbahçe’de Çağrı Balta Sürprizi Yaşandı

Galatasaray altyapısından dikkat çeken yetenek Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.
Gündem

Kıyıköylü Balıkçılardan 30 Ton Hamsi Avı Başarıyla Gerçekleşti

Kıyıköy'de balık avına çıkan Mustafa ve Murat Demir, 6 saat içinde 30 ton hamsi yakalayarak dikkat çekti.
Gündem

F-16 Uçak Kazası: Çarpıcı Görüntüler Geldi

Balıkesir'de görev uçuşu gerçekleştiren bir F-16 uçağı düştü. Uçaktaki Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Cenazesi İzmir'de defnedilecek. Tören 9. Ana Jet Üssü'nde düzenlendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.