Görele Belediyesi’nde Taciz Skandalı Sürüyor

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin bir kız çocuğuna sosyal medya platformları üzerinden gönderdiği taciz içerikli mesajlar sebebiyle başlatılan soruşturma devam ediyor. Mağdur genç kız ve ailesinin şikayeti üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı, Dede hakkında hukuki süreç başlattı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Dede, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak daha sonra tekrar mahkemeye çıkarılan Dede, Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesi uyarınca “cinsel amaçla birini taciz” suçlamasıyla tutuklandı. Adliye önünde alınan sıkı güvenlik önlemleriyle birlikte, Dede’nin adliyenin arka kapısından çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı. Sağlık kontrolünün ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilen Dede hakkında, 2009 doğumlu bir çocuğa rahatsız edici mesajlar gönderdiği suçlamasıyla iddianame hazırlandığı belirtildi.

KIZINDAN ŞAŞIRTAN İFADE

Olayla ilgili yeni bir gelişme, Dede’nin kızı tarafından geldi. 16 Şubat’ta bir psikolojik danışmanın, 15 yaşındaki A.D.’nin seans sırasında söz konusu mesajları kendisinin yazdığını kaydettiği öğrenildi. Bu durum üzerine A.D. ve Dede’nin eşinin savcılıkta ifadeleri alındı. A.D., mağdur kız T.T.’yi tanıdığını ve onun sevgilisine karşı platonik duygular beslediğini, bu sebeple babasının şarjdaki telefonunu kullanarak Instagram ve WhatsApp üzerinden mesajlar gönderdiğini ifade etti.

SAVCILIĞIN BULGULARI ÇELİŞKİLİ

A.D.’nin savcılıktaki ifadesinde “Şarjda olan telefondan ben yazdım” dediği, ancak yapılan siber inceleme neticesinde bu beyanın doğruluğuyla ilgili çelişkiler ortaya çıktığı bildirildi. A.D.’nin iddialarının aksine, telefonuna el konulduğunda uygulamaların aktif olduğu tespit edildi. Ayrıca, A.D.’nin babasına yönelik yazdığı ve suçlamayı kabul eden mesajların sonradan yazılmış olma ihtimali değerlendirildi.