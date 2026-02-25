FBI Kayıtlarında Epstein’ın İfadesi Eksikliği Tartışılıyor

ABD’DE EPSTEIN DOSYALARI ÜZERİNE SORUNLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

ABD’de pedofili suçlamalarıyla anılan milyarder Jeffrey Epstein’a dair açılan kamuoyuna ait milyonlarca sayfalık dosyada, çok sayıda FBI kaydının eksik olduğu iddiaları ortaya atıldı. Yapılan incelemelere göre, yaklaşık 325 FBI tanık kaydından 90’dan fazlasının belgeler arasında yer almadığı belirtildi. Eksik kayıtlar arasında Epstein tarafından yaklaşık 13 yaşından itibaren defalarca istismar edildiğini anlatan ve ABD Başkanı Donald Trump’ı cinsel saldırıyla suçlayan bir kadına dair üç ayrı görüşme tutanağının bulunduğu ifade ediliyor.

ADALET BAKANLIĞI, BELGE SİLİNMESİNİ REDDETTİ

Adalet Bakanlığı Sözcüsü, Epstein dosyalarından herhangi bir kaydın silindiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Sözcü, işlemlerin yasaya uygun olarak gerçekleştiğini savundu. Yetkililer, bazı belgelerin seri numaralarının karartılmış olabileceğini veya dosyaların farklı bölümlerinde bulunabileceğini dile getirdi.

MAĞDURLAR KENDİ İFADELERİNİ BULAMAMAKTADIR

Epstein mağdurlarından bazıları, Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde kendi FBI ifadelerini aradıklarını, fakat herhangi bir kayda ulaşamadıklarını açıkladı. 22 yaşındayken Epstein tarafından istismar edildiğini belirten Jess Michaels, “Hepimiz mağdur ifadelerimizi arıyoruz” diye konuştu. Ağır şekilde karartılmış veya eksik olan görüşme raporlarının, “Adalet Bakanlığı’nın ülke genelini yanıltmaya çalıştığını” düşündürdüğünü vurguladı.

302 BELGELERİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Yayınlanan 3 milyon sayfanın arasında, Epstein’ın iş ortağı Ghislaine Maxwell’e ait, 2021’deki seks ticareti davası öncesinde savunma avukatlarına sunulan belgeler de yer alıyor. Bu belgeler içerisinde, FBI’ın tanık görüşmelerini belgelediği ve “302” olarak bilinen yüzlerce tutanak bulunuyor. Uzmanlar, eksik olan 302 belgelerinin, FBI’ın Epstein ve Maxwell hakkındaki yıllar süren soruşturmasını anlamak için kritik olduğunu belirtiyor. Eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe, “Soruşturmayı oluşturan en temel ve en önemli yapı taşlarıdır.” açıklamasında bulundu.

TRUMP’A YÖNELİK CİNSEL SALDIRI SUÇLAMALARI

Eksik olduğu öne sürülen bazı 302 belgelerinin, Trump’ı cinsel saldırıyla suçlayan bir tanığa ait olduğu iddiaları gündeme geldi. Dosyalara göre söz konusu kadın, Epstein’ın 2019’daki tutuklanmasından birkaç gün sonra FBI’ın ihbar hattını arayarak mağduriyetini bildirdi. İki hafta sonra avukatının ofisinde ifadesi alındı. Kadın, Epstein’ın Güney Carolina’daki bir evde, çocuk bakıcılığı ilanına yanıt vererek kendisini istismar ettiğini söyledi. İfadesinde, Trump ve Epstein’ın birlikte yer aldığı bilinen bir fotoğrafı ajanlara gösterdiği, avukatının ise “tanınmış kişileri suçlamaktan endişe duyduğunu” belirttiği aktarıldı.

CİNSEL İLİŞKİ VE ŞİDDET İDDİALARI GÜNDEMDE

Delil listesinde, aynı mağdura dair Ağustos ve Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenmiş üç ek 302 belgesi ile birlikte üç ayrı görüşme notu yer almakta. Ancak bu belgelerin, yayınlanan dosyalar arasında görünmediği kaydedildi. Bazı karartılmış belgelerde, Epstein’la bağlantılı “önemli isimler” arasında olduğu ifade edilen bir kadının, Trump’ın kendisini cinsel ilişkiye zorladığı ve başına vurduğu iddiasına yer verildiği bildirildi. FBI’ın kadının bu iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonucu ise belirsizliğini koruyor. İçeriklerinde “Trump tarafından istismar edildiğini iddia eden bir mağdurun sonrasında iş birliği yapmayı reddettiği” ifadelerinin geçtiği bir e-postada, bunun aynı kişi olup olmadığı netlik kazanmadı.