Adalet Bakanı Gürlek’ten Uludağ ve Sosyal Medya Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Alican Uludağ’ın tutuklu durumu ve sosyal medya düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesi gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlayan Gürlek, Alican Uludağ’ın tutukluluğuna değinerek, “Uludağ suç yeri İstanbul olduğu için orada yargılanıyor.” dedi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Gürlek, sosyal medya ile ilgili yapılacak düzenlemelere de açıklık getirdi. Planlanan düzenlemenin iki aşamadan oluştuğunu belirten Gürlek, “15 yaşından küçük çocuklar için Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor, biz de Adalet Bakanlığı olarak 15 yaşını doldurmuş kişilerin sosyal medyaya girişleri, burada anonim hesaplarla itibar suikastının önüne geçilmesi için çalışmalar yapıyoruz.” ifadesini kullandı. Çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Gürlek, “Adalet Bakanlığı olarak teknik olarak kanun yapılması için ekip oluşturduk. Meclisimiz ihtiyaç duyarsa, ekibimiz çalışmaya her zaman hazırdır.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine dair bir soru ili de karşılaştı. Yasal düzenleme yetkisinin TBMM’de olduğunu hatırlatan Gürlek, “Şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgür bir düzenleme olmayacak.” açıklamasında bulundu.

