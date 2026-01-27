İran Üzerinde USS Abraham Lincoln’un Gücü Vurgulandı

İRAN’A UÇAK GEMİSİYLE YAKIN MARKAJ

ABD Başkanı, “İran’ın yanında büyük bir donanmamız var” ifadeleriyle bölgedeki askeri varlıklarını vurguladı. Bu açıklamalarla birlikte, İran ordusunun teyakkuz durumunda olduğu bildiriliyor. ABD Merkez Komutanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden USS Abraham Lincoln (CVN 72) isimli uçak gemisiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, “USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak’ta Hint Okyanusu’nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor.” ifadelerine yer verildi. İran’a yönelik olası bir saldırı ihtimali üzerinde durulurken, bölgeye gönderilen uçak gemisi dikkat çekiyor.

20 YIL YAKIT DEĞİŞTİRMİYOR

Nimitz sınıfı nükleer enerjiyle çalışan USS Abraham Lincoln uçak gemisi, 1989 yılında denize indirildi. İki nükleer reaktörle donatılan bu dev gemi, 20-25 yıl boyunca nükleer yakıtını değiştirmeden görev yapabiliyor. 56 km hıza ulaşabilen bu devasa geminin bakım süreci genellikle birkaç yıl alıyor. USS Abraham Lincoln, 2013 yılından 2017 yılına kadar bakım, onarım ve nükleer yakıt değişimi için tersaneye çekilmişti. Bu bakım çalışmalarının maliyetinin 2 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

5 BİN PERSONELLİ YÜZEN ŞEHİR

USS Abraham Lincoln, denize açıldığında ortalama 5 bin personel ile sefer yapıyor. Gemide, 3 bin asker yalnızca geminin görevleri için bulunurken, hava araçlarıyla ilgili personel sayısı 2 bini geçiyor. Gemide, günde ortalama 1.5 litre deniz suyunu arıtma kapasitesine sahip sistemler de mevcut. Bu sistemler, geminin ikmal almadan uzun süre açık denizde kalmasına olanak tanıyor.

SAVAŞ GÖRMÜŞ UÇAK GEMİSİ

USS Abraham Lincoln, ABD donanmasında önemli görevlerde yer almış bir uçak gemisi olarak öne çıkıyor. İlk denize açıldığından bu yana özellikle Basra Körfezi’nde aktif görevlerde bulunan bu gemi, 1. Körfez Savaşı sırasında özellikle ön plana çıktı. 1995 yılında sis nedeniyle yanlışlıkla bir yat yarışına giren gemi, yarışın iptal olmasına sebep olmuştu. 11 Eylül sonrasında ABD’nin Afganistan’ı işgali esnasında da görev alan USS Abraham Lincoln, 2002 Temmuz’unda Irak Savaşı’nda görev yaparak aktif misyonuna devam etti. 10 aylık bir görevin ardından, Mayıs 2003’te ABD’ye geri dönen uçak gemisi, 16 binden fazla uçak sortisine ev sahipliği yaptı. Ayrıca, bu süre zarfında 725 bin kilogram gıda tüketildiği belirtiliyor.