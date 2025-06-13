İran Ve Abd Arasında Gerginlik Artıyor

İRAN VE ABD ARASINDA NÜKLEER GERİLİM TIRMANIYOR

İran ile ABD arasında nükleer gerilim artıyor. İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, dün yaptığı açıklamada Tahran’ın, nükleer müzakereler veya Washington ile bir çatışma durumunda, bölgedeki ABD üslerini hedef alacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin tahliye için hazırlık yaptığı bildirildi. Ayrıca, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ortadoğu’da görevli personelin ailelerinin gönüllü olarak tahliyesine onay verdiğini doğruladı. Hegseth, “Ortadoğu’da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz” dedi.

İRAN’A SEYAHAT ETMEYİN UYARISI

Associated Press’e göre, ABD Bahreyn ve Kuveyt’teki zaruri olmayan diplomatik personel ile ailelerin tahliyesine hazırlanıyor. Bunun dışında Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarına Irak’a seyahat etmemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

IRAKLI KAYNAKLAR: TAHLİYE İÇİN GEREKEN DURUM YOK

Reuters’ın bildirdiğine göre, Iraklı kaynaklar tahliyeye neden olabilecek bir güvenlik durumu tespit etmediklerini açıkladı. Irak askeri sözcüsü, “İstihbarat ve saha raporları, diplomatik misyonların çalışmalarını etkileyecek gerçek tehditlere işaret etmiyor” ifadelerini kullandı.

KUDÜS ELÇİLİĞİNDE KISITLAMALAR

ABD’nin Bahreyn Büyükelçiliği, personel ve operasyonlarda bir değişiklik olmadığını, faaliyetlerin normal şekilde devam ettiğini duyurdu. Öte yandan, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği, personel hareketlerini kısıtladığını belirtti.

İSRAİL’İN ASKERİ HAZIRLIKLARI

Reuters’a konuşan üst düzey İranlı bir yetkili, bölgedeki tansiyonu artırmanın, İran’ın ABD ile yapacağı nükleer görüşmeleri etkilemeyi hedefleyen “psikolojik bir savaş” olduğunu ifade etti. Ayrıca, İran’ı olası bir İsrail saldırısına karşı uyaran bir dost ülkeden bahsetti. Bu yetkili, “İran, yükselen bölgesel tansiyona rağmen uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyecek” dedi. Amerikan NBC News’e göre ise, İsrail’in ABD desteği olmadan İran’a yönelik askeri bir saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği bildirildi.

İRAN’DAN CEVAP GECİKMEDİ

Devlet medyasının aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Komutanlığı, “Tahran’ın İsrail’e geçmiş saldırılardan daha güçlü ve yıkıcı bir şekilde karşılık vereceği” uyarısı yaptı.

TRUMP: İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRI İHTİMALİ YÜKSEK

ABD Başkanı Donald Trump, “İsrail’in İran’a saldırısı yakın görünmüyor ama gerçekleşme ihtimali yüksek. İsrail İran’ı vurmamalı, nükleer anlaşma yakın” değerlendirmesinde bulundu. İran ile bir çatışmadan kaçınmak istediğini vurgulayan Trump, “İran ile anlaşmak istiyorum. Onlarla anlaşmaya oldukça yakınız” dedi. Ayrıca, “Ortadoğu’da büyük bir çatışma riski var” dedi.

TRUMP: NÜKLEER SİLAHA İZİN VERMEYECEĞİZ

Trump, Ortadoğu’daki ABD’li personelin bazılarına ülkelerinden ayrılmaları talimatını, “bölgenin tehlikeli hale gelebileceği” gerekçesiyle aldıklarını belirtti. Trump, “Evet, oradan çekiliyorlar çünkü orası tehlikeli bir yer olabilir. Çekilme kararını personelimize bildirdik” ifadelerini kullandı. Bölgedeki gerginliğin azaltılması konusundaki sorular üzerine de, “Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz” diye ekledi.

ABD ORDUSU ZAFER KAZANACAK

Trump, Truth Social hesabından ABD ordusunun başarılar elde edeceğini ifade ederek, “İlerleyen günlerde ve gelecek her kuşakta, ABD Ordusu’nun zafer üstüne zafer kazanacağına her zamankinden daha fazla inanıyorum” dedi. Ordusuna “Amerika’yı dünyanın öbür ucuna kadar savunacaksınız” mesajını iletti.

HİNDİSTAN’NIN İRAN’A KARŞI GÜVENLİK İDDİALARI

Hegseth, ABD Senatosu’nda katıldığı oturumda İran’ın nükleer programı hakkında kendi iddialarını dile getirdi. Senatör Lindsey Graham’ın “İran’ın barışçıl nükleer enerji programı yerine nükleer silah elde etmeye çalıştığı” iddialarına atıfta bulunan Hegseth, “Nükleer silaha çok benzeyen bir şeye doğru ilerlediklerine dair birçok gösterge var” dedi.

PAKİSTAN’IN YENİ NÜKLEER POLİTIKALARI

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İlam eyaletini ziyaretinde, ABD ile müzakerelerinin Ayetullah Ali Hamaney’in politikaları doğrultusunda süreceğini ifade etti. Pezeşkiyan, “Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz” dedi.

GEÇMİŞTE NELER YAŞANDI?

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken, Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması durumunda İran’ı “daha önce görülmemiş şekilde bombayacaklarını” belirtmişti. İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzadeh ise, “Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır” dedi.