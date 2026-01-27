İran Ve ABD Arasında Tatbikat Ve Gerilim Artıyor

İran ile ABD arasındaki gerginlik devam ederken, ABD Orta Doğu’da hava tatbikatı gerçekleştirecek. ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “AFCENT’in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek” ifadelerine yer verildi. Bu tatbikatın, varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve esnek müdahale uygulamalarına hazırlık amacıyla düzenlendiği belirtildi.

TATBİKATIN AMACI

AFCENT Komutanı ve CENTCOM Birleşik Kuvvetler Hava Komutanı Derek France, “Hava kuvvetleri personelimiz, zorlu şartlar altında güvenli ve hassas bir şekilde, ortaklarımızla birlikte dağılıp operasyonlar yürütebileceklerini ve savaş sortileri gerçekleştirebileceklerini kanıtlıyorlar. Bu, savaşa hazır hava kuvvetleri personelini muhafaza etme ve hava gücünü ihtiyaç duyulduğunda ihtiyaç duyulan yerde kullanıma hazır tutmak için gereken disiplinli uygulamayı sürdürme taahhüdümüzü yerine getirmekle ilgilidir” dedi. Tatbikatın ev sahibi ülkenin onayı ile, sivil ve askeri havacılık otoriteleriyle yakın işbirliği içinde, güvenli ve hassas biçimde egemenliğe saygı ilkesi doğrultusunda yürütüleceği kaydedildi.

İRAN’DAN HAVA TRAFİĞİ DUYURUSU

Tatbikat, CENTCOM’un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu’ya ulaşmasını duyurmasından bir gün sonra gerçekleşeceği bildirildi. Diğer yandan İran, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında yapılacak askeri atış faaliyetleri konusunda NOTAM yayımladı. Duyuruda, Hürmüz Boğazı hattında 27-29 Ocak tarihlerinde askeri atış faaliyetlerinin düzenleneceği belirtildi. Bu askeri faaliyetlerin, 5 deniz mili yarıçaplı dairesel bir alan içerisinde gerçekleştirileceği ifade edilirken, tatbikat süresince bölgedeki hava sahasının yer seviyesinden 7 bin 620 metre yüksekliğe kadar kısıtlı ve tehlikeli olacağı duyuruldu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN ENDİŞESİ

Birleşmiş Milletler, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu’ya konuşlandırılmasının ardından Basra Körfezi bölgesindeki askeri yığılma nedeniyle “gerçekten çok endişeli” olduğunu açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter’in azami itidal çağrısında bulunduğunu aktararak, “Tüm aktörleri, gerilimi daha da artıracak veya daha geniş bölgedeki çatışmayı ateşleyecek herhangi bir eylemden kaçınmaya teşvik ediyor” dedi. Dujarric, Genel Sekreter’in, İran ile ilgili tüm endişelerin diyalog, diplomasi ve müzakereler yoluyla ele alınmasının en iyi yoluna inandığını da belirtti. ABD Merkez Komutanlığı, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandığını duyurmuştu. Bu paylaşım, ABD’nin İran’a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin yayıldığı bir dönemde yapıldı.