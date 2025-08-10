İran, Zengezur Koridoru’nu Engelleme Kararı Aldı

ÜÇLÜ ZİRVEDEN ORTAK DEKLARASYON

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da düzenlenen üçlü zirvenin ardından ortak bir açıklamaya imza attı. Bu anlaşma ile stratejik Zengezur koridorunun geliştirme hakkı ABD’ye verildi. Ancak İran, Zengezur koridorunu engelleme kararı aldığını duyurdu.

İRAN’IN TEPKİLERİ VE STRATEJİK İTTİFAKLAR

İran’ın Ruhani lideri Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Akbar Velayati, bu girişimin Ermenistan’ın stratejik ittifakları ve İran’ın çıkarlarına aykırı olduğunu ifade etti. İran, “Azerbaycan ve Ermenistan arasında ABD’nin arabuluculuğunda imzalanan ve bölgedeki diğer ülkeler tarafından kalıcı barışın sağlanması için yararlı olarak nitelendirilen barış anlaşması kapsamında Zengezur koridorunu engelleyeceğini” açıkladı. Velayati, devlet haber ajansı Tasnim’e yaptığı açıklamada, “İran’ın Ermenistan ile birlikte stratejik ittifak içinde olduğu Rusya’nın desteği olsun ya da olmasın Tahran’ın bu girişimi engelleyeceğini” söyledi.

KORİDORUN MÜNHASIR HAKLARI ABD’YE VERİLDİ

Beyaz Saray’da 8 Ağustos Cuma günü düzenlenen imza töreninde açıklanan anlaşmanın şartları, Azerbaycan’ın Nahçivan bölgesini Ermenistan üzerinden bağlayacak güzergahın münhasır geliştirme haklarının ABD’ye verilmesini içeriyor. İran sınırına yakın bir güzergah olan bu koridor, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Güzergahı (TRIPP) olarak adlandırılacak ve Ermenistan yasalarına göre işletilecek. Velayati, bu durumun NATO’nun İran ve Rusya arasında ”engerek yılanı gibi” konumlanmasının önünü açacağını belirtti.

İRAN DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı, “sınırları yakınındaki herhangi bir yabancı müdahalenin olumsuz sonuçları hakkında endişelerini dile getiren” bir açıklama yayınladı. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasını memnuniyetle karşılayan Bakanlık, İran sınırlarına yakın herhangi bir projenin “ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve yabancı müdahale olmaksızın” geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.