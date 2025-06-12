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İranlı 3 Şüphelinin Midesinde Uyuşturucu Bulundu

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UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kayseri’de gerçekleşen bir uyuşturucu operasyonunda jandarma, İran uyruklu 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin midelerinden kapsül halinde uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucular hastanede sağlık ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra, 3 şüpheli tedavi sürecinin ardından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, İran uyruklu 51 yaşındaki A.O., 37 yaşındaki M.S. ve 28 yaşındaki P.S.’nin Türkiye’ye uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi’nde taksi ile kente giriş yapmaya çalıştığı sırada durdurulmaları sağlandı. Yapılan araç aramasında toplamda 15 gram esrar, 5 gram bonzai ve 117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

HASTANEDE YAPILAN KONTROLLER

Gözaltına alınan 3 şüpheli, muayene edilmek üzere Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada gerçekleştirilen röntgen ve ultrason kontrollerinde, şüphelilerin midesinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Yuttukları uyuşturucuları kente sokmaya çalıştıkları belirlendi. Kapsüller, sağlık ekibinin müdahalesi ile çıkarıldı. Tedavi tamamlandıktan sonra şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

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