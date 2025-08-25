İranlı Yetkiliden Rusya’ya İddia Açıklaması

İranlı Yetkiliden Rusya İle İlgili Açıklamalar

İran’dan çıkan “Aparat” haber sitesine konuşan Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Sadr, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sadr, İsrail’in saldırdığı günlerde Rusya’nın İran’a beklenen desteği sağlamadığını vurguladı ve “Rusya’ya hiçbir şekilde güven olmaz. İsrail tüm savunma sistemlerimizi nasıl vurdu? Nereden biliyordu? Ruslar İsrail’e bilgi vermişti.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Rusya’nın Cevapsız Kaldığı Durumlar

Sadr, Rusya’nın İran’a S-400 hava savunma sistemleri ve Su-35 savaş uçaklarını vermekten kaçındığını da belirtti. Ülkesi ile Rusya arasında imzalanan “stratejik ortaklık” anlaşmasını ise hiçbir faydası olmayan “boş” bir anlaşma olarak nitelendirdi. Ayrıca, “Bir gün ABD’yle İran karşı karşıya gelirse, Rusya, ABD’yle çatışmaya girer diye düşünmeyin böyle bir şey yok, bunlar tamamen hayal.” diyerek Rusya’nın olası bir çatışmada İran’ı yalnız bırakacağını ifade etti.

İsrail’in Saldırıları ve Sonuçları

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ile ordu komutanlarını hedef alan kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve çeşitli üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. ABD’nin açık destek verdiği İsrail, 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. İran, bu saldırıya karşılık 23 Haziran’da ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne karşılık verdi. ABD Başkanı, 24 Haziran’da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.