Gündem

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’den Ayrılıyor

irfan-can-kahveci-fenerbahce-den-ayriliyor

FERNEBAHÇE’DE AYRILIK HABERLERİ BAŞLADI

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında lider Galatasaray’ın arkasında kalan Fenerbahçe’de yeni sezon öncesinde ayrılık haberleri ortaya çıkıyor. Sarı lacivertli ekip, birçok önemli oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor ve bu isimlerden biri de İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe’de beşinci sezonunu geçiren ve yakın zamanda yeni bir sözleşme imzalayan 29 yaşındaki futbolcu, takıma veda etmeye hazırlanıyor.

İRAN CAN KAHVECİ’NİN GELECEĞİ

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, takımda kalma mücadeleleri sırasında teknik direktör Jose Mourinho’nun dikkatini çekmeyi başaramadı. Bu sezon Süper Lig’de oldukça az forma şansı bulan 29 yaşındaki oyuncu, yeni bir maceraya adım atmak üzere yola çıkıyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Altay Bayındır, Manchester United’a Elveda Dedi

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır, Manchester United'a geri dönüyor. Bu durum, spor dünyasında büyük merak uyandırdı. Tüm detaylar dikkatle takip ediliyor.
Flaş

Bahar Dizisi İzleyicileri O Sahneyi Kapatıyor

Salı akşamları izleyiciyle buluşan Bahar dizisi 45. bölümüyle büyük ilgi gördü. Her bölümde artan gerilimle birlikte önemli bir kriz yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.