İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’den Ayrılıyor

FERNEBAHÇE’DE AYRILIK HABERLERİ BAŞLADI

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında lider Galatasaray’ın arkasında kalan Fenerbahçe’de yeni sezon öncesinde ayrılık haberleri ortaya çıkıyor. Sarı lacivertli ekip, birçok önemli oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor ve bu isimlerden biri de İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe’de beşinci sezonunu geçiren ve yakın zamanda yeni bir sözleşme imzalayan 29 yaşındaki futbolcu, takıma veda etmeye hazırlanıyor.

İRAN CAN KAHVECİ’NİN GELECEĞİ

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, takımda kalma mücadeleleri sırasında teknik direktör Jose Mourinho’nun dikkatini çekmeyi başaramadı. Bu sezon Süper Lig’de oldukça az forma şansı bulan 29 yaşındaki oyuncu, yeni bir maceraya adım atmak üzere yola çıkıyor.