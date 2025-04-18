İrfan Can Kahveci, Trabzonspor’a mı?

İRFAN CAN KAHVECİ’NİN DURUMU MAVİ-BEYAZ KULÜPLERİ HAREKETLENDİRDİ

Fenerbahçe’nin 2024-25 sezonunda teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde beklenenin altında kalan oyuncularından biri olan İrfan Can Kahveci, transfer gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz sezon gösterdiği etkileyici performansla sarı-lacivertli taraftarların kalbini kazanan 29 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon düzenli forma şansı bulamayınca, transfer ihtimalleri hakkında konuşmaya başladı.

FORMA ŞANSI DÜŞÜYOR, AYRILIK İHTİMALİ ARTABİLİR

Öne çıkan haberlere göre, İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe’de yaşadığı forma rekabetinden memnun değil ve takımdan ayrılmayı gerçekten düşünüyor. Bu sezon Süper Lig’de sadece 7 maçta ilk 11’de forma giyen oyuncu, toplamda 37 maçta 1.235 dakika süre alarak sadece 1 gol ve 3 asistle sınırlı kaldı. Mourinho’nun tercihleri arasında kendine kalıcı bir yer bulamayan İrfan Can, 2025 Ocak’ında Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen, bu durumdan dolayı mutsuz olduğu ve yeni bir başlangıç arayışı içerisinde olduğu belirtiliyor.

TRABZONSPOR’DA İRFAN CAN’LA İLGİLİ GÖRÜŞMELER YAPILIYOR MU?

Kulislerde dolaşan en dikkat çekici iddia, Trabzonspor’un İrfan Can Kahveci’yi transfer listesine aldığı yönünde. Gelen bilgilere göre bordo-mavili yönetim henüz resmi bir girişimde bulunmadı, ancak gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor’un milli futbolcuyu gözettiği ifade ediliyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin İrfan Can’ı kadrosunda görmek istediği ve oyuncunun yakın arkadaşı Uğurcan Çakır’ın bu transferde önemli bir etkisi olabileceği konuşuluyor. Fakat, Trabzonspor cephesinden somut bir adım atılmadığı ve iddianın henüz spekülasyon aşamasında olduğu vurgulanıyor.