Irkçı Saldırı, Liverpool Taraftarı Yüzünden

İRKCILIĞA KARŞI TEPKİ

İngiltere Premier Ligi’nin sezon açılışında gerçekleşen Liverpool-Bournemouth karşılaşmasında, Bournemouth’un 25 yaşındaki Ganalı oyuncusu Antoine Semenyo, bir Liverpool taraftarının ırkçı sözlerine maruz kaldı. Maçın 29. dakikasında, Semenyo’ya yönelik yapılan ırkçı hakaretler üzerine hakem Anthony Taylor maçı durdurarak duruma müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Merseyside polisinin yaptığı açıklamada, Semenyo’ya hakaret eden 47 yaşındaki şahsın Anfield Stadyumu’ndan çıkartıldığı ve hakkında bir soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi. Bu durum, futbol dünyasında ırkçılığa karşı verilen tepkilerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Semenyo, Instagram hesabından yaptığı açıklamada kendisine destek veren herkese teşekkür etti. “Anfield’daki dün gece, bir kişinin sözleri yüzünden değil, tüm futbol ailesi bir arada durduğu için sonsuza dek aklımda kalacak” diyen Semenyo, takım arkadaşlarına, Liverpool oyuncularına ve Premier Lig yetkililerine teşekkür etti.

Semenyo, Liverpool’un 4-2 galip geldiği maçta takımına iki golle katkı sağladı. “Futbol, en önemli anlarda en iyi yönünü gösteriyor” ifadelerini kullanan Ganalı oyuncu, “O iki golü atmak, sahada gerçekten önemli olan tek dili konuşmak gibiydi. İşte bu yüzden oynuyorum – böyle anlar için, takım arkadaşlarım için, bu güzel oyunun ne olabileceğine inanan herkes için. Futbol dünyasının dört bir yanından gelen yoğun destek mesajları, bu sporu neden sevdiğimi hatırlatıyor. Birlikte ilerlemeye devam ediyoruz” dedi. Premier Lig ve Liverpool, yaptığı açıklamalarla Semenyo’nun yanında olduklarını ve yaşanan hadiseyi kınadıklarını belirtti.