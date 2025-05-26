İrlanda, İsrail ile Ticareti Durduruyor

İRLANDA HÜKÜMETİNDEN TARİHİ ADIM

İrlanda hükümeti, işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren İsrailli şirketlerle ticareti yasaklayacak bir tasarıyı Salı günü sunma hazırlığı yapıyor. Bu hareket, Avrupa’da bir ilk olma özelliği taşıyor. İrlanda Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda dışişleri ile savunma bakanı olan Simon Harris, cumartesi günü X hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Komitesi’nin tasarıyı önümüzdeki ay incelemeye almasını umduğunu belirtti.

DÜNYADA ÇIĞIR AÇAN AÇIKLAMALAR

Harris’in açıklamaları, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğunluğunun İsrail ile ticaretin gözden geçirilmesi konusunda anlaştığı günlerde geldi. Gazze’deki İsrail saldırılarını “soykırım niteliğinde” ve “savaş suçu” olarak değerlendiren Harris, “Bu sadece gözden geçirilmemeli, askıya alınmalı, çünkü her şey normalmiş gibi davranılamaz” ifadelerini kullandı.

DÜNYA İÇİN ACİL BİR ÇAĞRI

Harris, dünyanın bu konuda yeterince adım atmadığını vurguladı ve “Dünyanın harekete geçmesi gerektiği çok açık, ama bugüne kadar neredeyse hiçbir şey yapılmadı” dedi. Bu çerçevede, İrlanda’nın tasarısı uluslararası kamuoyunda dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor.