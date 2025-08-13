İş Bankası Müdürü Aran: 2026 Mayıs’ta Normalleşme Bekleniyor

GENEL MÜDÜR HAKAN ARAN’DAN EKONOMİK BEKLENTİLER

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye İş Bankası, Acıbadem Sağlık Grubu ve Bayındır Sağlık Grubu’nun düzenlediği basın toplantısında yıl sonu ekonomik beklentilerini paylaştı. Aran, bankacılık sektörünün kârlılığının ciddi şekilde olumsuz etkilendiğini ifade etti.

SAĞLIKSIZ FAİZ ORTAMI VE BANKACILIK SEKTÖRÜ

İkinci çeyreğin bankacılık sektörü için iyi geçmediğini belirten Aran, “Mart ayının ortasında faiz indirim döngüsü kesintiye uğrayınca ve faizler tekrar sene başındaki seviyesine yakın, 50 ile başlamıştık yıla, tekrar 49’a çıkınca bu bizim için büyük bir sıkıntı oldu” dedi. Tüm sektör yüksek faiz ortamına bir kez daha maruz kalırken hem bankacılık hem de reel sektör kârlılığına olumsuz etkilerde bulundu. Ancak, Temmuz ayı itibarıyla kesintiye uğrayan döngünün tekrar devam ediyor olmasının, 3. çeyrek ve yılın son çeyreği için umut verici olduğunu belirtti.

ENFLASYON TAHMİNLERİ VE GİZLİ KESİNTİ RİSKİ

Aran, yıl sonu enflasyon ve faiz tahminleri ile ilgili de önemli değerlendirmeler yaptı. Eğer herhangi bir kesinti yaşanmazsa, bu politikanın hem enflasyon hem de faiz indirimlerinde olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirtti. “Yeter ki yeni bir kesinti olmasın” diyen Aran, “Faiz indirim döngüsü kesintisiz bir şekilde devam eder, sene sonunda biz yüzde 29 enflasyonu yüzde 35’lik bir politika faizini görürsek, önümüzdeki yıl için makro ihtiyati tedbirlerin gevşetilmesini konuşmaya başlayabiliriz” şeklinde konuştu. İlerleyen dönemde kredi kısıtlarının 2026 yılından itibaren kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

KREDİ BÜYÜME KISITLARI VE SORUNLU KREDİLER

Aran, firmaların işletme sermayesi ihtiyacının finansal sistem üzerinden karşılanması gerektiğini vurguladı. Sorunlu kredilere ilişkin artış gözlemlediğini söyleyen Aran, “Bu programın başladığı dönemde 2 yıl önce biz ayda sektör olarak 5,4 milyar lira sorunlu alacak bakiyesi yaratırken, bugün ayda 48 milyar lira gider hale geldi” ifadesini kullandı. Sorunların kaynağının sıkı para politikası olduğunu açıkladı. Ayrıca, politika faizi yüzde 35 seviyesinde belirlenen komisyon sınırlarının da faizlerin düşmeye başladığında yeniden düzenleneceğini sözlerine ekledi.