İş Bankası’ndan Sosyal Medya İddialarına Yanıt

İŞ BANKASI’NDAN AÇIKLAMA

İş Bankası, sosyal medyada Atatürk’ün vasiyetnamesinin kurucu intifa senetleri üzerinden ihlal edildiğine dair yayılan iddialara cevap verdi. Banka, bu iddiaların hukuki ve maddi bir temeli olmadığını vurguladı ve yanıltıcı bilgi yayarak banka itibarını hedef alanlara karşı hukuki süreçlerin başlatılacağını belirtti.

KURUCULU İNTİFA SENETLERİ HAKKINDA

Açıklamada, kurucu intifa senetlerinin pay senedi niteliğinde olmadığına dikkat çekildi. Bu senetlerin yalnızca mal varlıksal haklar sağladığı, genel kurulda oy hakkı veya katılma hakkı tanımadığı ifade edildi. İş Bankası, 1991 yılında alınan olağanüstü genel kurul kararları çerçevesinde kurucu intifa senetleri sahiplerinin haklarının sınırlandırıldığını ve bu düzenlemelerin hukuka uygun şekilde gerçekleştiğini aktardı.

Bankanın açıklamasında, Atatürk’ün vasiyetnamesine dair yanıltıcı iddiaların maddi temelden uzak olduğu ve bu iddiaların bir grup tarafından haksız davalarla yargıya taşındığı belirtildi. Ayrıca, yargı sürecinde alınan tüm kararların banka lehine sonuçlandığı da eklendi.

HUKUKA BAĞLILIK VE TEMETTÜ ÖDEMELERİ

Açıklamada, Atatürk hisselerine isabet eden temettülerin Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na zamanında ödendiği vurgulandı. İş Bankası, faaliyetlerini hukuka, ahlaka ve etik değerlere uygun şekilde sürdürdüğünü ifade etti. Bankanın Esas Sözleşmesi’nin ilgili maddesinde kurucu intifa senetlerinin hukuken pay senedi mahiyetinde olmayıp sadece mal varlıksal haklar sunduğu, genel kura katılma ve oy hakkı vermediği belirtildi.

YASAL SÜREÇLER HAKKINDA BİLGİLER

Kurucu intifa senedi sahiplerinin sermaye artışına katılmadıkları için artırılmış sermayeden temettü almamaları hakkaniyetli bir işlem olarak değerlendiriliyor. 1991 tarihli Genel Kurul kararlarıyla yapılan sınırlamaların üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen bazı kurucu intifa senedi sahipleri tarafından spekülatif iddialar ortaya atıldı. Bu iddialarla ilgili olarak bir grup, haksız davalar açtı.

YALAN VE YANLIŞ BİLGİLERE DİKKAT!

Açıklama, sosyal medya platformlarında bankanın itibarına kasteden spekülatif ve gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. İş Bankası, bu tarz iddialarda bulunan kişiler hakkında yasal süreç başlatacağını kamuoyuna duyurdu.