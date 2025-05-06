İş Kadını Pınar Eczacıbaşı Hayatını Kaybetti

İŞ DÜNYASINDAN BİR KAYIP

İş dünyasında tanınan simalardan biri olan Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti. Cenaze töreni, 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını takiben gerçekleştirilecek ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Ailesi, çelenk yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapılmasını talep etti.

Pınar Eczacıbaşı’nın EĞİTİMİ VE KARİYERİ

Eğitimine İstanbul Fevziye Mektepleri Vakfı – Işık Lisesi’nde başlayan Pınar Eczacıbaşı, üniversite eğitimine ABD’deki New Hampshire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü’nde devam etti. Mezuniyetinin ardından Türkiye’ye döndü ve Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) – Finans alanında yüksek lisans yaptı. Kariyerine Eczacıbaşı Grup’ta, Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.’de Satış ve Pazarlama Departmanı’nda başladı. Finans sektöründe çalıştı ve Manufacturers’ Hanover Trust Company-İstanbul’da kredi-pazarlama bölümünde görev aldı. Ardından Tekstilbank’ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü ve ING Bank N.V Barings – İstanbul’da finansal kurumlara pazarlama alanında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ

1998 yılından bu yana birey ve kuruluşlara finans ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunan Pınar Eczacıbaşı, 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti’ni kurdu. Şirket, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen kişilere ve kurumsal müşterilere pazar araştırmaları yaparak danışmanlık hizmeti veriyor. Ayrıca, dünyanın en büyük yatırım ve finans kuruluşlarından biri olan Schroders Grup’a bağlı Schroder & Co Banque SA’nın Türkiye temsilciliğini 2004-2014 yılları arasında yürüttü.

SİVİL TOPLUMDAKİ ROLLERİ

Pınar Eczacıbaşı, Avrupa Yatırım Bankası’nın yan kuruluşu Avrupa Yatırım Fonu’nun danışmanlığı altında IVCI (İstanbul Risk Sermayesi Girişimi) Stratejik Ağ Başkanlığı görevini üstlendi. TGIF (Turkey Growth and Innovation Fund) Yatırım Komitesi’nin bağımsız üyesiydi. Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) çatısı altında kurulan Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanıydı. DEİK bünyesinde Denetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Türk-Belçika İş Konseyi Başkanlığı döneminde iki ülke arasındaki ilişkilere katkılarından dolayı, 2012 yılında Belçika Kralı Philippe tarafından en yüksek derecede Belçika nişanı ile ödüllendirildi. Ayrıca, 2013’ten bu yana Belçika Hükümeti tarafından Türkiye’de ‘Diplomatik Ekonomik Danışman’ olarak atandı. Pınar Eczacıbaşı, aynı zamanda Finans Kulübü üyesi ve İstanbul’da Önemli Tarihi Eserleri Koruma Vakfı’nın kurucu üyelerindendi.