İşçi, 4’üncü kattan düştü, hayatını kaybetti

OLAYIN YERİ VE GÜNDEMİ

Olay, Hatip Mahallesi Mimar Sinan 2’nci Sokak’taki bir inşaatta meydana geliyor. İnşaatta işçi olarak çalışan Cafer Güçlü, boya yapmak amacıyla çıktığı iskelede dengesini kaybediyor ve 4’üncü kattan yere düşüyor.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildiriyor. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri olay mahalline sevk ediliyor. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolda, Cafer Güçlü’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirleniyor.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Güçlü’nün cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürülüyor. Polis, yaşanan olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıyor.

