ISCTR Sermaye Tavanı Artırımı Onaylandı

KAMUYA AÇIKLAMADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye İş Bankası (ISCTR), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) önemli bir bildirim yaptı. Yapılan açıklamada, 14.01.2025 ve 17.01.2025 tarihli duyurulara atıfta bulunuldu. Bankanın kayıtlı sermaye tavanının 25 milyar TL’den 100 milyar TL’ye yükseltilmesi, Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin 2029 yılı sonuna kadar uzatılması ve Esas Sözleşme’nin 5. maddesinin tadil edilmesi hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun onaylandığı bildirildi.

TADİL METNİ HAKKINDA BİLGİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni, duyuru ile birlikte ek olarak sunuldu. Bu değişiklikler, bankanın finansal yapısını ve piyasa konumunu güçlendirecek. Kaynak: KAP