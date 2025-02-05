İsdemir, Saatlik Ücretle İşçi Arıyor

İSDEMİR İŞE ALIM HAFTASI DUYURUSU

İsdemir, Payas ve İskenderun’un önemli işverenlerinden biri olarak, ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli personel alımı yapacak. İş başvurusu yapmak isteyen adaylar, 10-21 Şubat tarihleri arasında hafta içi her gün, sabah 08.00 ile 16.00 saatleri arasında İsdemir Cumhuriyet Kapı’dan giriş yaparak Kapalı Spor Salonu’nda başvurularını gerçekleştirebilecek.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Adayların, meslek liselerinin elektrik-elektronik/enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisi gibi alanlardan veya meslek yüksekokullarının benzer bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuran adayların 18-30 yaş aralığında olmaları (11.02.1994 ve sonrası, 9.02.2007 ve öncesi doğmuş olan) önemli bir kriter.

ASKERLİK VE SAĞLIK ŞARTLARI

Başvuru tarihleri itibariyle, adayların tercihen askerlik görevlerini tamamlamış olmaları, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışmaya uygun olmaları ve herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlıklarının bulunmaması gerekecek. Adaylar, başvurularını kimlik belgeleri ile fiziksel olarak gerçekleştirecek ve eş veya kardeşler dahil birinci derece yakınlarının nüfus kayıt örneğiyle yaptıkları başvurular da kabul edilecek.

ONLINE BAŞVURU DEVAM EDİYOR

Fiziksel başvuru sürecinin yanı sıra, adaylara gönderilecek olan link üzerinden online başvuru süreci de devam edecek. Sınav ve değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan adaylar, işe alım sürecine dahil olacak. İsdemir, saat ücretli pozisyonlar için yıl boyunca alımlara devam edecek.