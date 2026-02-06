İsias Oteli Davasında Sarsıcı Cezalar Verildi

isias-oteli-davasinda-sarsici-cezalar-verildi

Kolon kesilmesi, projelere uyulmaması ve kaçak kat yapılması, 6 Şubat depremlerinin yıkımına neden oldu.

Başta yapım aşamasındaki hataların ön planda olduğu binlerce kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan davalar, bazıları halen sürüyor.

İSİAS OTELİ, ÖNE ÇIKAN DAVALARDAN BİRİ OLDU

Adıyaman’da yer alan İsias Oteli, bu sembol davalardan birisi olarak dikkat çekiyor. KKTC’den gelen voleybolcuların da aralarında bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi. Bilirkişi raporunda tüm sanıkların kusurlu olduğu bildirildi. Raporda zemin etüdünün yapılmadığı ve beton kalitesinin yetersiz olduğu vurgulandı. Ayrıca, deprem yönetmeliğine uygun davranılsaydı yapının yıkılmayacağı ifade edildi. Projeye aykırı bir şekilde kaçak kat eklenmişti. Otelin sahibi ile mimar 18 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Otel sahibinin oğlu 17 yıla, iki sanık ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum oldu. 16 yıl hapis cezası alan bir sanık için ise yakalama kararı çıkarıldı.

