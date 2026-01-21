IŞİD Operasyonunda 3 Polis Şehit Oldu

isid-operasyonunda-3-polis-sehit-oldu

İŞİD’A YÖNELİK OPERASYONDA ÜÇ POLİS ŞEHİT OLDU

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’ta 29 Aralık 2025 tarihinde saat 02.00 civarında IŞİD’e karşı gerçekleştirilen operasyonda, bir evden açılan mermilerle polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit düştü. Operasyonda 8 polis ile 1 bekçi de yaralandı.

ŞEHİT POLİSLERİN ARDINDAN

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, adresin içindeki 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi. Olay sonrası şehir genelinde IŞİD terör örgütüne karşı başlatılan operasyonlar sonucu toplamda 115 kişilik gözaltı listesi oluşturuldu, bunlardan 58’i tutuklandı.

TUTUKLULUK SAYISI ARTMIŞ DURUMDA

Gerçekleştirilen geniş kapsamlı baskınlar sonucunda 25 şüpheli daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 4’ü savcılık sorgularının ardından tahliye edildi. Böylece, soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 63’e yükseldi.

