İsim Benzerliği Yüzünden Tehdit Alıyor

İFLAS AVUKATININ ZORLUKLARI

ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan iflas avukatı Mark Zuckerberg, isim benzerliği nedeniyle yaşadığı zorlukları paylaşıyor. Dünyaca ünlü Meta CEO’su ile aynı ismi taşıyan avukat, yıllardır sosyal medya platformlarında yaşadığı engellemeler, yanlış anlaşılmalar ve hatta tehditlerle başa çıkmakta zorlanıyor.

FACEBOOK’TA SÜREKLİ ENGELLENİYOR

CNBC’e göre, avukat Zuckerberg, mesleki tanıtımı için kullandığı Facebook sayfasının son sekiz yıl içerisinde beş defa kapatıldığını belirtiyor. Facebook’un, sayfayı Meta CEO’sunu taklit ettiği iddiasıyla birkaç kez devre dışı bıraktığını açıklayan avukat, bu süre zarfında 11 bin dolardan fazla reklam harcaması yaptığını da ifade etti.

İSMİ ZORLAŞTIRIYOR

Zuckerberg, mesleki kariyerine başladığında Meta CEO’sunun sadece üç yaşında olduğunu hatırlatıyor. İsim benzerliğinin zorluklarını anlatarak, 2020 yılında yazdığı bir e-postada, “Daha genç ve zengin Mark Zuckerberg’le karşılaşırsanız, ona selamımı iletin. Bana her gün büyük sıkıntı veriyor” ifadesini kullandığı ortaya çıkmış.

TEHDİT VE SIKINTILAR

Avukat Zuckerberg, kendisine yönlendirilen yanlış telefon ve mesajlar yüzünden tehditlere maruz kaldığını belirtiyor. Bu mesajlar arasında para talepleri ve ölüm tehditleri bulunuyor. Bu durum, gelir kaybına yol açtığı için, kimliğini kanıtlamak adına “iammarkzuckerberg.com” adında bir internet sitesi oluşturduğunu açıkladı.

İŞİNİ ETKİLEYEN KOMİK ANILAR

Zuckerberg, isim benzerliğinin sadece tehditlerle sınırlı kalmadığını, komik durumlara da yol açtığını aktarıyor. “Las Vegas’ta konuşma yapmak için gittiğimde, yürüyen merdivenlerin altında ‘Mark Zuckerberg’ yazılı bir tabela tutan şoför beni bekliyordu. Hayal kırıklığına uğrayan kalabalık, Meta CEO’su yerine beni görünce şaşkına döndü” şeklinde yaşadıklarını dile getirdi.