İskenderun Limanı’nda Uyuşturucu Hap Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü vesilesiyle İskenderun Limanı’na gelen ihracat yüklerini risk analizine tabi tuttu.
MOBİLYALARIN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Gerçekleştirilen kontrollerde, mobilya cinsi eşyaların yer aldığı konteynerde uyuşturucu madde olabileceği ihtimali değerlendirildi. Detaylı arama sonucunda, mobilyaların içine gizlenmiş 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
560 MİLYON TL’LİK UYUŞTURUCUYA EL KONULDU
Piyasa değeri yaklaşık 560 milyon TL olarak belirlenen uyuşturucu maddelere el konulurken, olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü ifade edildi.