İskenderun Limanı’nda Uyuşturucu Hap Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

iskenderun-limani-nda-uyusturucu-hap-operasyonu-basariyla-tamamlandi

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü vesilesiyle İskenderun Limanı’na gelen ihracat yüklerini risk analizine tabi tuttu.

MOBİLYALARIN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Gerçekleştirilen kontrollerde, mobilya cinsi eşyaların yer aldığı konteynerde uyuşturucu madde olabileceği ihtimali değerlendirildi. Detaylı arama sonucunda, mobilyaların içine gizlenmiş 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

560 MİLYON TL’LİK UYUŞTURUCUYA EL KONULDU

Piyasa değeri yaklaşık 560 milyon TL olarak belirlenen uyuşturucu maddelere el konulurken, olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü ifade edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İskenderun Limanı’nda Uyuşturucu Operasyonu Başlatıldı

İskenderun'daki limanda, bir konteynerde gizlenmiş 1 milyon 392 bin uyuşturucu hap bulundu. Yaklaşık 560 milyon TL değerindeki uyuşturucu için 3 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Haseke’de YPG’li Teröristler Hendek Kazıyor

Suriye'nin Haseke ilindeki ateşkes 15 gün uzatıldı, ancak YPG'li teröristlerin yine hendek kazıp kum torbalarıyla mevzi oluşturduğu gözlemlendi.
Gündem

Okan Buruk’tan Manchester City Maçı Öncesi Değerlendirmeler

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacakları kritik maçı kazanarak son 16'ya yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.
Gündem

Alçak Dünya Yörüngesinde Kriz İhtimali Artıyor

Dünya yörüngesinde biriken uydu ve uzay çöpü, olası çarpışmalar sonucu ciddi tehlikeler oluşturuyor. Bu durum, zincirleme kazalara ve felaket senaryolarına yol açabilir.
Gündem

Galatasaray’ın Manchester City Maçı Kadrosu Belli Oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaşacağı maç için kadrosunu açıkladı. Maçta yer alacak oyuncular merakla bekleniyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.