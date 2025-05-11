İSKİ Duyurdu: İstanbul Barajları Düşüşte

İSTANBUL’DA BARAJLARDA DOLULUK ORANI DÜŞÜYOR

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, son günlerde artan su tüketimi ve yetersiz yağışlar nedeniyle yeniden azalmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 1 Nisan’da yüzde 80’in üstüne çıkan baraj doluluk oranı, dün itibarıyla yüzde 79,93 seviyesine geriledi. Şehirde dünkü toplam su tüketimi 3 milyon 279 bin metreküp olarak kaydedilirken, barajlardaki mevcut su miktarı 693,74 milyon metreküp olup, bu da kapasitenin yaklaşık yüzde 80’ine denk geliyor. Barajların toplam hacmi ise 868 milyon 683 bin metreküp.

DOLULUK ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

İstanbul genelinde doluluk oranları en yüksek olan barajlar Elmalı (%92,37), Ömerli (%92,29) ve Kazandere (%92,25) olarak belirleniyor. Diğer yandan, Sazlıdere (%57,65), Istrancalar (%53,39) ve Alibeyköy (%59,97) barajlarında doluluk oranlarının düşük olması dikkat çekiyor. Verilere göre güncel baraj doluluk oranları şu şekilde:

Elmalı: %92,37

Ömerli: %92,29

Kazandere: %92,25

Pabuçdere: %91,63

Darlık: %82,15

Terkos: %79,97

Büyükçekmece: %70,52

Alibey: %59,97

Sazlıdere: %57,65

Istrancalar: %53,39

2025 yılı boyunca barajlara düşen toplam yağış miktarı ise metrekare başına 276,91 kilogram olarak hesaplandı.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin geçmiş yıllara ait verileri, İstanbul’un su rezervlerinin mevsimsel dalgalanmalara ve iklim koşullarına son derece duyarlı olduğunu gösteriyor. 10 Mayıs tarihli doluluk oranları bazı yıllarda yüzde 90’lara yaklaşırken, 2023 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle bu oran yüzde 49,44’e kadar düşmüştü. Yıllara göre 10 Mayıs itibarıyla baraj doluluk oranları şu şekilde gerçekleşti:

2015: %95,07

2016: %82,84

2017: %85,75

2018: %87,92

2019: %89,82

2020: %69,30

2021: %78,36

2022: %86,23

2023: %49,44

2024: %83,12

2025: %79,93