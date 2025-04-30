İski Genel Müdürü Başa Hastaneye Götürüldü

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ ŞAFAK BAŞA HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyon çerçevesinde gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, hakkında verilen “konutu terk etmemek” adli kontrol kararı sonrası Florence Nightingale Hastanesi’ne götürüldü. Başa’nın göğüs ağrısı şikayetleri olduğu ve öncelikle tetkiklerinin yapılacağı bildirildi.

İBB OPERASYONUNDA 18 TUTUKLAMA KARARI

26 Nisan’da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 52 kişiden 48’i adliyeye sevk edildi. Savcılığın 30 kişi için tutuklama talebinde bulunmasının ardından sulh ceza hakimliği, 18 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Şafak Başa’nın yanı sıra İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve İSKİ Çevre Koruma Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy’un da aralarında bulunduğu bazı kişilere ev hapsi kararı verildi.

TABİP ODASI: AMELİYAT ACİL

İstanbul Tabip Odası, Şafak Başa’nın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaparak, “Koroner arter hastalığı nedeniyle daha önce by-pass ameliyatı geçiren Başa’nın yeniden ameliyat olması gerektiğini” ifade etti. Mart 2025’te gerçekleştirilen anjiografide damar tıkanıklığı tespit edildiği ve açık kalp ameliyatı önerildiği rapor edildi. Tabip Odası, cezaevi koşullarında tedaviye devam etmenin güç olduğunu vurgulayarak, “Hastanın sağlık hakkına erişim gözetilerek serbest bırakılması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.