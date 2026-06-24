İskoç McLean, Brezilya Futboluna Yön Verdi

İskoçya, 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na dönerken karşısında bir başka geri dönüşe ihtiyaç duyan bir rakip var: Brezilya. Beş kez dünya şampiyonu olan efsanevi takım, onlarca yıl boyunca dünyayı büyülese de şimdi altıncı zafer için susamış bir kuraklık döneminde. İşte tam bu iki ülke arasındaki spor bağının fiziksel temsilcisi ise 77 yaşındaki Malcolm McLean. “Standart kıyafetim Brezilya forması ve kiltim,” diyor McLean.

İSKOÇYA’NIN FUTBOLA ARMAĞANI: ARCHIE MCLEAN

McLean’ın iki ülkeye bölünmüş olan gönlünde kan bağı var. Büyükbabası Archie McLean, Brezilyalılara kısa ve hızlı pas oyununu öğreten isim olarak tarihe geçti. São Paulo’dan telefonda konuşan McLean, Dünya Kupası’nı “no Scotland, no party” tezahüratlarıyla İskoç taraftarlarla izliyor. Tekstil şirketi J&P Coats’ta çalışan Archie McLean, 1912’de bir fabrika açmak için Brezilya’ya gönderilmişti. Altı ay kalması planlanırken tam 40 yıl orada kaldı.

Torununun anlattığına göre Archie, ülkeyi çok sevmiş ve futbola iyice gömülmüştü. Ağustos 1914’ten bir takım fotoğrafında Brezilya futbolunun efsanelerinden Arthur Friedenreich ile yan yana görünen McLean, asıl kalıcı izini bir iş birliğiyle bıraktı. İskoç yayıncı Billy Kay’in yazdığına göre Archie, Brezilya’ya vardığında oyuncuların topu en yükseğe ve en uzağa vurma yarışında olduğunu gördü. Bunun üzerine takım arkadaşı Hopkins ile birlikte “yüksek hızlı, kısa pas alışverişiyle” rakiplerini büyüledi. Brezilyalılar bu sistemi tabelinha ve sistema inglês olarak adlandırdı.

MCLEAN AİLESİNİN İKİ ÜLKEYE BÖLÜNEN GÖNÜL BAĞI

Archie McLean 1949’da İskoçya’ya döndü ve memleketinde hikâyesi büyük ölçüde bilinmez kaldı. Ancak 1964’te 72 yaşında Brezilya’ya duygusal bir ziyaret yaptı ve São Paulo’daki Pacaembu Stadı’nda maç öncesinde taraftarlara tanıtıldığında ayakta alkışlandı. Beş yıl sonra hayatını kaybetti.

Torunu Malcolm’un gönlü ise iki ülke arasında bölünmüş durumda. “İkisi de kalbime çok yakın. Hayalim, İskoçya’nın Brezilya’yı yenmesi ama Brezilya’nın Dünya Kupası’nı kazanması,” diyor. Brezilya doğumlu olan Malcolm, 10 yaşında İskoçya’ya taşındı. 1974’ten beri İskoçya’yı Dünya Kupası’nda takip ediyor. 1998’de Paris’teki açılış maçında İskoçya’nın Brezilya’ya 2-1 yenildiği karşılaşmayı izledi. Bu kez Rio de Janeiro’daki bir aile düğününü uzatarak büyükbabasının kurduğu St. Andrew’s Society’nin İskoç gurbetçi grubuyla maçları takip ediyor. “Gittiğim Dünya Kupalarında İskoç ve Brezilyalı taraftarlar hep çok iyi anlaşır. Brezilyalılar davul çalar, İskoçlar gayda üfler,” dedi.