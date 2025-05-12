İşkur’dan Çalışan Anneler İçin Destek

İŞKUR’DAN ÇALIŞAN ANNELERE REKOR DESTEK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2016 yılından beri çalışan annelerin iş ve aile hayatını dengelemelerine yardımcı olmak amacıyla uyguladığı yarım çalışma ödeneği ile önemli bir destek sağlamış durumda. Bugüne kadar 45 bin 641 anne, toplamda 348,2 milyon lira alarak hem çocuklarına zaman ayırmayı hem de iş hayatından kopmamayı başardı. Peki, bu destekten kimler yararlanabiliyor ve başvurular nasıl gerçekleştiriliyor? İşte tüm bilgiler!

Yarım Çalışma Ödeneği ve Yararlanma Koşulları

Yarım çalışma ödeneği, doğum yapan kadınlar ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek çalışanlar için hazırlanan bir devlet desteği niteliği taşıyor. Amaç, ebeveynlerin çocuk bakım sorumluluklarını yerine getirirken kariyerlerine de devam edebilmelerini sağlamak. Bu ödenekten yararlanmak için şu koşullar gerekiyor:

– **Sigorta Primi:** Doğum veya evlat edinme öncesi son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekiyor.

– **Yarım Zamanlı Çalışma:** Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması şart.

Bu destek, çalışanların iş-yaşam dengelerini kurmalarına yardımcı olurken, işverenlerin annelerin taleplerini reddetme hakkı bulunmuyor. Çalışma saatleri ve günler yine işveren tarafından belirleniyor.

Destek Süresi ve Ödeme Bilgileri

Yarım çalışma ödeneği, doğum sayısına göre farklı sürelerle sunuluyor:

– **Birinci doğum:** 60 gün yarım çalışma, 30 gün ödenek.

– **İkinci doğum:** 120 gün yarım çalışma, 60 gün ödenek.

– **Üçüncü ve sonrası doğumlar:** 180 gün yarım çalışma, 90 gün ödenek.

– **Çoğul doğumlar:** Süreye 30 gün ekleniyor.

– **Engelli çocuk doğumu:** 360 gün yarım çalışma, 180 gün ödenek.

Ödenek süresince çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primleri, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanıyor. Primler, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ödeniyor, bu da çalışanların sosyal güvencelerini koruyor.

Başvuru İşlemleri: Zamanında Hareket Edin!

Yarım çalışma ödeneğinden faydalanmak isteyenlerin, analık hali izninin bitiminden itibaren 30 gün içinde başvuru yapması gerekiyor. Başvurular şu yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor:

– **Şahsen:** En yakın İŞKUR müdürlüğüne gidilerek.

– **Online:** e-Devlet üzerinden veya İŞKUR e-Şube platformu aracılığıyla.

Başvuru süreci, hızlı ve pratik şekilde tamamlanıyor. İŞKUR, çalışan annelerin bu destekten en etkili şekilde yararlanabilmeleri için dijital altyapısını güçlendirmiş durumda.

Yasal Haklar ve Güvenceler

Yarım çalışma ödeneği, çalışan annelere yasal bir hak sunuyor. İşveren bu talebi reddetme yetkisine sahip değil. Ancak, yarım çalışma süresi boyunca çalışma saatleri ve gün aralıkları işveren tarafından belirlendiğinden, bu durum hem annelerin haklarını koruyor hem de iş yerlerinde esnek bir çalışma düzeni sağlıyor.