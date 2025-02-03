İŞKUR’dan Dezavantajlılara İş Avcılığı Desteği

İŞKUR’UN YENİ MODELİ DEZAVANTAJLI GRUPLARA YAYILIYOR

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), gençleri iş gücü piyasasına kazandırmak amacıyla yürütülen ‘İş Avcılığı Modeli’ni kadınlar, engelliler ve sosyal yardım alan kişileri kapsayacak şekilde genişletiyor. İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması için çalışmalarını sürdüren İŞKUR, özel politika gerektiren grupları, yani kadınları, gençleri, engellileri, uzun süre işsiz kalanları ve eski hükümlüleri hedefliyor. 2019 yılından bu yana İş Avcılığı Modeli ile 15-24 yaş arasındaki NEET gençleri yakın takibe alıyor. Bu model kapsamında işe yerleştirme, aktif iş gücü programlarından yararlandırma ve mesleki yönelim testi gibi uygulamalar yer alıyor.

İŞ ARAYANLARA YENİ DESTEK YÖNTEMLERİ

İş arayanlar ilk aşamada İŞKUR’a çağrılıyor ve veri tabanındaki açık işlere yönlendiriliyor. Eğer uygun bir iş bulunamazsa, aktif iş gücü programları belirlenerek meslek edinmeleri sağlanıyor. Bunun yanı sıra iş bulunamaması durumunda Mesleki Yönelim Test Bataryası uygulanarak, kişiye en uygun meslek tespit ediliyor. Eğer tüm bu süreçlerin ardından kişilerin istihdama kazandırılamaması durumu söz konusu olursa, mesleki deneyim kazanmaları için iş kulüplerine veya iş arama becerileri eğitimi programlarına yönlendiriliyor. Böylece, ülke genelinde gençlerin yakın takibe alındığı tek çalışma özelliğini taşıyan model ile kadınlar, engelliler ve sosyal yardım alan bireylerin istihdama katılımları hızlandırılacak.

MODELİN BAŞARILARI VE İSTİHDAM SONUÇLARI

Genç işsizliğinin azaltılmasına yönelik uygulanan modelin etkin bir biçimde yürütülebilmesi adına gençlerin SGK kayıtları, İŞKUR aktif iş gücü programlarına katılımları gibi veriler düzenli olarak kontrol ediliyor. İş Avcılığı Modelinin uygulandığı günden bu yana yaklaşık 728 bin 413 gence danışmanlık hizmeti verildi. Bu gençlerden 107 bin 345’i İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. Model ile en fazla genç istihdam edilen şehirler arasında Bursa, Tekirdağ, Manisa, Eskişehir ve İstanbul öne çıkıyor. Ayrıca, 39 bin 518 genç aktif iş gücü programlarından yararlanarak hem meslek öğrenmiş hem de mesleki deneyim kazanmış durumda.