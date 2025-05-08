İşkur Duyurdu: En Fazla Aranan Meslekler

İSTİHDAMDA REKOR SEVİYE

Türkiye’de istihdam, daha önce görülmemiş seviyelere yükseldi. İşsizlik rakamları ise tek haneli olarak devam ediyor.

FİRMALAR İŞÇİ ARAMAKTA

Üretim, ihracat, istihdam ve cari fazla hedefi olan ekonomide işçi arayan firmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Türkiye İş Kurumu, nisan ayına ait istatistikleri kamuoyuna sundu.

NİSANDA İŞE YERLEŞTİRME VERİLERİ

Nisan ayında İşkur aracılığıyla toplamda 122 bin 271 kişinin işe yerleştirilmesi gerçekleşti. Bu yerleştirmelerin 78 bin 579’u (yüzde 64.3) erkek, 43 bin 692’si (yüzde 35.7) kadın olarak kaydedildi. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise toplam 437 bin 291 işe yerleştirme sağlandı.

EN FAZLA TALEP TURİZM VE OTELCİLİKTE

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde en fazla işe yerleştirme, sanayi sektöründe imalat alanında oldu. Meslekler bazında ise en fazla talep, turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi mesleklerinde görüldü.

AÇIK İŞ SAYISI ARTIYOR

Nisan ayında İşkur, işverenlerden 210 bin 116 açık iş aldı. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise toplam 743 bin 951 açık iş kaydedildi.

ÖZEL SEKTÖRDE İŞ GÜCÜ İHTİYACI

Açık işlerin büyük bir kısmı, özel sektör kaynaklı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe görülüyor. En çok açık iş talebi özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ile reyon görevlisi mesleklerinde ortaya çıktı.