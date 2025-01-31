İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı, Başvuru Yapın

İUP PERSONEL ALIMI HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İŞKUR’un resmi web sitesinde yayımlanan bir ilan ile İUP Personel Alımı kapsamında farklı şehirlerde toplamda 2.653 personel alınacağı bilgisi ortaya çıktı. İUP Personel alımı için başvuru süreci başladı. İşgücü Uyum Programı çerçevesinde yayımlanan ilanlar hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.

KAMU KURUMLARINA YAPILACAK ALIMLAR

İUP kapsamında kamu kurumları ve kuruluşlarına alım yapılacak iller arasında Afyonkarahisar da yer alıyor. İUP, özel politika gerektiren gruplar öncelikli olmak üzere işsizlerin işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırmak için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu kurumları ile iş birliği içinde düzenlenen aktif işgücü hizmetleridir.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR

İUP’e başvuru ve katılım şartları genel hatlarıyla belirlenmiş durumdadır. Ancak, “Başvuru şartları, illere ve kurumların özel şartlarına göre değişiklik gösterebilir.” Bu nedenle, başvuru yapmadan önce ilgili ilanın detaylarını incelemek önemlidir. İUP kapsamında personel alımı yapılacak iller ve kontenjanlar, İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilanlarda yer almaktadır.

BAŞVURU YAPMA KİRLİKLERİ

Başvuru aşamasında adayların, “https://esube.iskur.gov.tr” adresine e-Devlet şifresi ile ya da İŞKUR kayıt bilgisi ile giriş yapması gerekmektedir. Giriş işlemlerini tamamlayan adaylar aşağıda belirtilen link üzerinden İUP personel alım ilanları sayfasına ulaşabilir. İlgili sayfaya giriş yaptıktan sonra, İl sekmenine yukarıda belirtilen illerden birini yazarak mevcut ilanlara ulaşmak mümkündür. Detaylar için: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIupArama.aspx