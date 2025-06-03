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İslahiye’de Afet Konutları Teslim Edildi

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KOÇCAĞIZ MAHALLESİ’NDE YENİ KONUMLAR TESLİM EDİLDİ

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Koçcağız Mahallesi’nde yapımı tamamlanmış 18 köy tipi afet konutu, hak sahiplerine yapılan bir törenle teslim edildi. 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi şekilde etkilenen afet bölgelerinde, afetzedeler artık yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

KAYMAKAM, YARALARIN SARILDIĞINI BELİRTTİ

Törende konuşan İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, depremin ardından ilçede büyük yapısal hasarlar oluştuğunu hatırlattı. Yürütülen konut seferberliği ile bu yaraların hızla sarılmaya çalışıldığına dikkat çekti. Kaymakam Soylu, “Toplamda inşa etmemiz gereken konut sayısı 5 bin 509. Ancak şu an geldiğimiz noktada, hem ilçe merkezinde hem kırsalda bu sayının üzerine çıkmış durumdayız” dedi. İlçe merkezindeki tüm konutların yılbaşından önce hak sahiplerine teslim edildiğini vurguladı ve kırsal mahallelerdeki dağıtım sürecinin kademeli olarak devam ettiğini belirtti. “Koçcağız, son 10 gün içerisinde anahtar teslimi yapılan sekizinci kırsal mahallemiz oldu. Bayram sonrası da teslim sürecimiz hız kesmeden devam edecek” dedi.

AEDİT ÇEKEN AFETZEDELER TEŞEKKÜR ETTİ

Yeni konutuna kavuşan Fatma Gök, duygularını “Bugün evime adım atarken yeniden doğmuş gibi hissettim. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim” sözleriyle ifade etti. Afetzedelerin yüzünü güldüren bu teslimat töreni, yeni bir başlangıcın ve dayanışmanın simgesi haline geldi.

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