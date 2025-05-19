İslam Memiş’ten Altın Uyarısı Geldi!

ÖNGÖRÜLER VE SEVİYELER

İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yatırımcıların yakından izlemesi gereken kritik seviyelere dikkat çekti. Memiş, gram altının 4 bin 500 TL’ye kadar yükselebileceğini belirtirken, ons altının 3 bin 500 dolara kadar çıkmasının da mümkün olduğuna işaret etti. Ancak, yılın ikinci yarısında bu seviyelerde önemli bir getiri beklemediğini vurguladı. İlk çeyrekte altın fiyatlarının yüzde 43 büyüdüğünü hatırlatan Memiş, ilerleyen dönemlerde artışın sınırlı kalabileceğini ifade etti. Ayrıca, “Konut mu altın mı, araç mı altın mı?” sorusuna yanıt vererek, konut ve araç alımının daha mantıklı olacağına dair düşüncelerini paylaştı.

KADAMELİ ALIM TAVSİYESİ

Haber Global’de yer alan bilgilere göre, İslam Memiş, gram altın için kademeli alım fırsatlarının hâlâ geçerli olduğunu ifade etti. Altın fiyatlarının bir miktar gerileyebileceğini öngördüğünü belirten Memiş, 4 bin 100 TL seviyelerine kadar düşüş yaşanabileceğini söyledi. Yatırımcıları dikkatli olmaya ve alım fırsatlarını iyi değerlendirmeye teşvik etti. Haziran sonrası için ise fiyatların artacağına dair beklentisini dile getirdi.

HAZİRAN SONRASI YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Memiş, gram altın fiyatının ons altın etkisiyle 4 bin TL altının altına inmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Altın yatırımcılarını panik yapmamaları yönünde uyardı ve Haziran sonrasında fiyatların tekrar yükselebileceği yönündeki beklentisini yineledi.

BORSA VE ONS ALTINDA NEGATİF BEKLENTİLER

Borsa İstanbul’da bazı teknik düzeltmeler olabileceğini kaydeden Memiş, dünya borsalarında da benzer düşüşlerin yaşanabileceğine dikkat çekti. Kısa vadede olumsuz bir görünüm olduğunu belirten Memiş, borsa açılışında 9 bin 550 puan seviyelerinin destek noktası olabileceğine işaret etti. Ons altın tarafında ise 3 bin 120 dolar seviyelerine kadar gerileme beklediğini, sonrasında tepki yükselişinin yaşanabileceğini aktardı. Ancak, 3 bin 250 dolar seviyelerinde dirençle karşılaşılabileceğini ve fiyatların tekrar düşüşe geçebileceğini öngördü. Bu noktada yatırımcıların kademeli alım yapmasının avantaj sağlayacağını vurguladı.

GÜMÜŞ YATIRIMINDA SABBIR GEREKİYOR

Gümüş yatırımlarının altına kıyasla daha farklı bir strateji gerektirdiğini ifade eden Memiş, gümüşün genellikle uzun vadeli sabır isteyen bir yatırım aracı olduğunu belirtti. Gümüş, enflasyona karşı koruma sağlarken önemli kazançlar getirebiliyor. Memiş, gümüş yatırımı için sağlam bir iradeye ihtiyaç olduğunu ve bazen uzun süre beklemeyi gerektirdiğini vurguladı. 2023 ve 2024 yıllarında gümüşün altından daha fazla getiri sağlayacağına inandığını ve bu metalin yatırımcılar için değerli bir fırsat sunduğunu belirtti.