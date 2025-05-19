İslam Memiş’ten Altın Yatırımcılarına Uyarı!

İSLAM MEMİŞ’İN ALTIN PİYASASI ANALİZİ

İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili analizlerini paylaşırken, yatırımcıların takip etmeleri gereken kritik seviyelere dikkat çekiyor. Memiş, gram altın fiyatlarının 4 bin 500 TL seviyesine çıkabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, ons altının 3 bin 500 dolara kadar yükselmesinin mümkün olduğunu belirtiyor. Ancak yılın ikinci yarısında bu seviyelerde büyük bir getiri beklemediğini vurguluyor. Altın fiyatlarının yılın ilk çeyreğinde yüzde 43’lük bir getiri sağladığını ancak ilerleyen dönemler için yükselişin sınırlı kalacağını düşünüyor. Memiş, “Konut mu altın mı, araç mı altın mı?” sorusuna yanıt olarak, konut ve araç alımının daha mantıklı olacağı yönünde görüş bildiriyor.

ALTINDA KADEMELİ ALIM FIRSATLARI

Haber Global’de yer alan bilgilere göre, İslam Memiş, gram altın için kademeli alım fırsatlarının devam ettiğini duyuruyor. Kendisi, altın fiyatlarında bir miktar düşüş yaşanacağını öngörerek, 4 bin 100 TL seviyelerine kadar bir gerileme olabileceğini söylüyor. Bu süreçte yatırımcıların dikkatli olması ve alım fırsatlarını iyi değerlendirmesi gerektiğinin altını çiziyor. Haziran sonrası için ise fiyatların yükselmesini bekliyor.

HAZİRAN SONRASI YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Memiş, gram altın fiyatının ons altınla birlikte 4 bin TL altına inmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Yatırımcıları panikle satış yapmamaları konusunda uyararak, Haziran sonrasında altın fiyatlarının tekrar artacağı yönündeki beklentilerini yeniliyor.

BORSA VE ONS ALTINDAKİ NEGATİF GÖRÜNÜM

Borsa İstanbul’da teknik düzeltmeler olabileceğini belirten Memiş, küresel borsalarda da benzer düşüşlerin meydana gelebileceğini vurguluyor. Kısa vadedeki negatif görünümü belirterek, borsanın açılışında 9 bin 550 puan seviyelerinin destek olarak dikkat çekici olabileceğini söylüyor. Ons altın tarafında ise fiyatların 3120 dolar seviyelerine kadar gerileceğini, ardından tepki yükselişi olabileceğini ifade ediyor. Ancak, 3250 dolar seviyelerinde direnç ile karşılaşılacağı ve sonrasında fiyatların düşmeye devam edebileceğini öngörüyor. Bu noktada yatırımcıların kademeli alım yapmalarının faydalı olacağına dikkat çekiyor.

GÜMÜŞ YATIRIMLARINDA SABIR GEREKİYOR

İslam Memiş, gümüş yatırımlarının altına göre farklı bir strateji gerektirdiğini söylüyor. Gümüşün, altın gibi enflasyona karşı koruma sağlarken büyük kazançlar da elde etme potansiyeline sahip olduğunu ifade ediyor. Memiş, gümüş için sağlam bir irade gerektiğini ve bu yatırımın bazen uzun yıllar beklenmeyi gerektirebileceğini vurguluyor. Gümüşün 2023 ve 2024 yıllarında, altından daha fazla getiri sağladığını belirterek, bu metalin yatırımcılar için değerli bir fırsat sunduğunu dile getiriyor.