İslam Memiş Uyardı: Gümüşte Manipülasyon Piyasası Tehlikesi

Altın ve gümüş fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken, son zamanlarda özellikle gümüşteki ani fiyat dalgalanmaları öne çıkıyor. Piyasalarda yaşanan gelişmeleri ve sebeplerini araştıran yatırımcılara, finans analisti İslam Memiş’ten çarpıcı uyarılar geldi. Memiş, “Bilsin ki bir sabah her şeyi kaybedecek” ifadesiyle dikkat çekti.

GÜMÜŞTEKİ DİKKAT ÇEKİCİ HAREKETLER

Gümüşteki dalgalanmalar, yatırımcıların ve genel halkın gözde konusu haline gelmiş durumda. Gümüş almayı düşünenler ve sahipler, piyasalardaki değişimleri yakından izliyor. Finans analisti İslam Memiş, bu konuda önemli uyarılarda bulundu.

PİYASADA MANİPÜLASYON UYARISI

Haber Global’de gerçekleştirdiği canlı yayında, mevcut piyasa koşullarını değerlendiren İslam Memiş, “İnsanları bağımlı hale getirmek için onlardan para kazanmak lazım. Şimdi uyuşturdular. Yılın son çeyreğinde bir manipülasyon piyasası vardı, bu önümüzdeki yıl da devam edecektir. Geçmişte ons altındaki 50 dolarlık dalgalanmalar çok büyük sayılırdı; fakat şu sıralar gümüşte bir günde yaşanan yüzde 10’luk oynaklık dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımcıları daha kolay hedef almayı mümkün kılıyor. Avrupa ve Amerika piyasalarının Noel tatilinde kapalı olması nedeniyle ekonomik veri ve gelişme bulunmamakta. Ancak buna rağmen, platin ve paladyum fiyatlarında bir günde %15 – %16’lık düşüşler görüldü. Gümüşte ise %1’lik bir satış gerçekleşti. İşte bu noktada, bir manipülasyon piyasasının varlığından söz edebiliriz.” dedi.

KAYBETME RİSKİ ARTAN YATIRIMCILAR

Memiş, piyasalarda finansal okuryazarlığı olmayan ve sadece dedikodularla hareket eden yatırımcıların zorluk yaşayacağını belirtti. “Kaldıraçlı işlemler yapanlar bir günde büyük kayıplar yaşadı. Forex işlemleri yapan ya da açığa satış yapanlar, bildiğiniz gibi büyük zararlar ettikleri için bu durumdan etkilenmiş durumda” sözleriyle, durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

