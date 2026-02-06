İslamabad’daki Cami Patlamasında 31 Kişi Hayatını Kaybetti

islamabad-daki-cami-patlamasinda-31-kisi-hayatini-kaybetti

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 31 kişi yaşamını yitirdi, 169 kişi yaralandı. Yetkililer, patlamanın bir intihar saldırısı olduğuna dair bilgilere ulaştı. İki polis yetkilisi, saldırganın caminin girişinde engellendikten sonra üzerindeki bombayı patlattığını aktardı. Patlamanın ardından kurtarma ve acil müdahale ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Güvenlik güçleri, çevredeki önlemleri üst seviyeye çıkardı.

PATLAMA CUMA NAMAZI ESNASINDA GERÇEKLEŞTİ

Polis yetkilileri, patlamanın cuma namazı sırasında gerçekleştiğini bildirdi. Birçok yaralının çevre hastanelere sevk edildiği ifade edildi. Acil durum ilan edilen hastaneler arasında İslamabad’daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesi yer aldı. Bir polis sözcüsü, ölü sayısının artabileceği konusundaki kaygıları dile getirdi.

DIŞİŞLERİ’NDEN PATLAMAYA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, camide gerçekleşen saldırıya yönelik sert bir kınama metni yayınladı. Yapılan açıklamada, “Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Cuma namazı sırasında bir camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, Pakistan halkına ve patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi. Açıklamada, “Türkiye, terörizmle mücadelesinde Pakistan’la dayanışma içinde olmaya devam edecektir.” denildi.

