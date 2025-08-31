İşlenmeyen Tarım Arazileri Kiraya Çıkıyor

TARIM SEKTÖRÜNE YENİ DÜZENLEME

Türkiye’de tarım sektörünü geliştirecek önemli bir girişim gerçekleştirildi. Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyonlar, uydu görüntüleri ve saha analizleriyle kullanılmayan tarım arazilerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar ve Kayseri’de 1.650 parsel kullanılmayan arazi belirlendi. Bazı illerde ise hiç kullanılmayan alan tespit edilmedi.

Yapılan tespitler doğrultusunda, üst üste iki yıl ekilmeyen araziler 1 Eylül itibarıyla sezonluk kiraya çıkarılacak. Bu süreçte ilgilenenler, tarım arazisi kiralama talep formunu doldurarak il müdürlüklerine ya da Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor. Çalışmada öne çıkan bazı maddeler şunlardır:

EN YÜKSEK TEKLİF DAHA ÖNCE ÖNCELİK TANINIYOR

Bir arazi için birden fazla talep gelmesi durumunda, en yüksek teklifi veren üreticiye kiralama işlemi gerçekleştirilecek. Tekliflerin eşit olması halinde ise tarımsal potansiyeli yeterli olan ya da arazisine bitişik olan işletmesi bulunan başvuru sahibine öncelik tanınacak.

Kiraya çıkarılacak arazilerin bedeli, aynı bölgedeki benzer arazilerin ortalaması alınarak belirleniyor. Bu araziler, muhtarlıklarda, elektronik ortamda ve il müdürlüklerinin internet sitelerinde 7 gün boyunca ilan edilecek. Tarım dışı kullanım tespit edildiği takdirde, sözleşme iptal edilecek ve ilgili kişiler bir sonraki yıl ihalelere alınmayacak.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI BEKLENİYOR

Ülkemizde yaklaşık 23 milyon hektar tarım arazisi bulunmasına rağmen, bu alanın 3 milyon hektarlık kısmı işlenmiyor. Bu arazilerin tekrar üretime kazandırılması halinde ekonomiye yıllık yaklaşık 75 milyar lira katkı sağlanması mümkün. Böylece çiftçilerin gelirleri artacak ve ithalat bağımlılığı azalarak cari açığın düşmesine yardımcı olacak.

MÜLKİYET HAKKI KORUNUYOR

Bakanlık, kiralama sürecinden elde edilen gelirlerin hiçbir kesinti olmadan direkt arazi sahiplerine aktarılacağını belirtti. Arazi sahibi vefat etmiş ve miras paylaşımı yapılmamışsa, kira bedeli kamu bankalarında açılacak bir hesaba yatırılacak. Yetkililer, bu düzenlemenin mülkiyet hakkını etkilemediğini ve “Topraklara el konuluyor” iddialarını kesin bir dille yalanladı.