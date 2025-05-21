İsmail Balaban Survivor’dan Ayrıldı, Mesaj Yağdı

İSMAİL BALABAN’IN SURVIVOR’A VEDASI

19 Mayıs akşamı yayınlanan Survivor All Star 2025 programında düelloda elenen isim, eski şampiyon İsmail Balaban oldu. Balaban’ın bu ayrılığı, sadece yarışma adasıyla sınırlı kalmayıp, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Elenmesinin ardından gözler hamile eşi İlayda Şeker’e çevrildi. Takipçileri, sosyal medya üzerinden “Kocan ne zaman geliyor?” ve “Kavuşma ne zaman?” gibi mesajlarla Şeker’e yoğun bir ilgi gösterdi.

İLAYDA ŞEKER’DEN DUYGUSAL YANIT

İlayda Şeker, gelen sorulara yanıt verirken net bir tarih belirtmese de, “Sürpriz gelince paylaşırım, sağ salim hayırlısıyla gelsin” diyerek heyecanı canlı tutmayı başardı. İkili, daha önce Survivor’da tanışarak aşk yaşamaya başlamış ve adadan sonra evlenmişti. Sosyal medyada sıkça paylaştıkları romantik fotoğraflarla dikkat çekerken, Şeker’in yarışmaya veda ederken gözyaşlarına boğulması hafızalarda yer etti.