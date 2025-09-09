Spor

İsmail Kartal Basın Toplantısı Açıklaması Yaptı

ismail-kartal-basin-toplantisi-aciklamasi-yapti

TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE DOMENİCO TEDESCO GETİRİLDİ

Fenerbahçe’ye yeni teknik direktör olarak İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco atandı. 39 yaşındaki teknik adam ile 2 yıl sürecek bir sözleşme imzalanacağı bildirildi. Tedesco’nun yardımcılığını ise eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül’ün üstleneceği ifade edildi.

İSMAİL KARTAL’DAN AÇIKLAMALAR

Bu kararın resmi hale gelmesinin ardından İsmail Kartal’dan bir açıklama geldi. Kartal, kendisi hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi. “Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız ve gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur” diyerek, Fenerbahçe’nin bir evladı olduğunu ve seçim sürecini dikkate alarak şu ana kadar sessiz kaldığını dile getirdi. Kartal, “Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

ÖNEMLİ

Manşet

12 Dev Adam, Yarı Finale Yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde karşılaşacağı rakibini belirledi.
Gündem

Kocaeli’de Suç Örgütü Operasyonu Yapıldı

Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonda, 3 ildeki organize suç örgütüne yönelik 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, operasyon sırasında patlayıcı ve bir motosiklet bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.