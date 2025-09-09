İsmail Kartal Basın Toplantısı Açıklaması Yaptı

TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE DOMENİCO TEDESCO GETİRİLDİ

Fenerbahçe’ye yeni teknik direktör olarak İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco atandı. 39 yaşındaki teknik adam ile 2 yıl sürecek bir sözleşme imzalanacağı bildirildi. Tedesco’nun yardımcılığını ise eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül’ün üstleneceği ifade edildi.

İSMAİL KARTAL’DAN AÇIKLAMALAR

Bu kararın resmi hale gelmesinin ardından İsmail Kartal’dan bir açıklama geldi. Kartal, kendisi hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi. “Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız ve gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur” diyerek, Fenerbahçe’nin bir evladı olduğunu ve seçim sürecini dikkate alarak şu ana kadar sessiz kaldığını dile getirdi. Kartal, “Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.