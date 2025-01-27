İsmail Kartal’ın İlk Maçında Olay Çıktı

TRİBÜNDEKİ KAVGA

İran’ın tanınmış takımlarından Persepolis ile Traktör Sazi arasında gerçekleşen karşılaşmada tribünlerde gerginlik yaşandı ve bu olay sonucunda 32 taraftar yaralandı. Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Şervin Tebrizi, “Dün akşam oynanan Persepolis-Traktör maçında 3’ü kadın 32 kişi yaralandı.” şeklinde açıklama yaptı. İranlı yetkili, taşla yaralandığı iddia edilen 3 erkek taraftarın Şehid Feyyaz Bahş ve Serdar Süleymani hastanelerine sevk edildiğini belirtti.

PERSEPOLİS’İN BAŞARISI

Pers Körfez Pro Ligi’nin 17. haftasında İsmail Kartal, Persepolis’in teknik direktörlüğünü üstlendiği ilk maçta lider Traktör’ü ağırladı. Kartal’ın takımı zorlu karşılaşmayı 2-0’lık skorla kazanmayı başardı.