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Spor

İsmail Kartal Persepolis Başarısı İçin Çalışıyor

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İSMAİL KARTAL’IN HEDEFİ BAŞARI

İran futbolunun önde gelen kuruluşlarından biri olan Pers Körfez Pro Lig kulübü Persepolis’in başına geçen deneyimli Türk teknik direktör İsmail Kartal, takımın başarı hedefi için ekip olarak yoğun bir biçimde çalıştıklarını ifade ediyor. Pers Körfez Pro Lig ve Asya Şampiyonlar Ligi gibi önemli organizasyonlarda zaferler elde eden Tahran temsilcisinde göreve başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

PERESEPOLİS’İ TERCİH ETME NEDENLERİ

Tecrübeli teknik adam, Persepolis’e katılmadan önce diğer kulüplerin de kendisini istediğini belirtiyor. Ancak, İran ekibini tercih etme nedenini açıklayarak, “Persepolis başkanı ve yöneticileri, beni gerçekten çok içten istediklerini, benimle çalışmak istediklerini söylediler.” diyor. Bu süreçte kulüp yönetiminin samimi ilgisini ve desteklerini vurgulayarak, bu durumun kendisi için önemli bir etken olduğunu ifade ediyor.

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