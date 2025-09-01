İsmail Küçükkaya, Halk TV’den ayrıldı

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV’DEN AYRILDI

Sabah kuşağının tanınan isimlerinden İsmail Küçükkaya, Halk TV’de sunduğu “Yeni Bir Sabah” programına yaz tatilinin ardından geri dönmüyor. Küçükkaya, yaptığı açıklamada Halk TV ile yollarını ayırdığını belirtti. “Toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu,” diyen Küçükkaya, kanal yöneticilerine teşekkür etti.

YENİ PROJE İÇİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Yeni yayın döneminde farklı bir kanalda program yapması beklenen Küçükkaya, henüz herhangi bir medya kuruluşuyla anlaşmadığını ifade etti. “Birkaç teklif var, şu an değerlendirme aşamasındayım,” diyen gazeteci, görüşme hâlinde olduğu kanallara dair bilgiler vermekten kaçındı. Kulislerde ise en güçlü ihtimal olarak TV100 öne çıkıyor. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Küçükkaya’nın TV100 ile anlaştığını iddia etti.

GEÇMİŞİ VE YENİ DÖNEMİ

Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye geçiş yapmış ve “Yeni Bir Sabah” programı ile sabah kuşağında izleyicilerle buluşmuştu. Yeni projeleriyle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.