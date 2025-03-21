İsmail Saymaz’a Gezi Soruşturmasında Ev Hapsi

GEZİ PARKI OLAYLARI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

İsmail Saymaz, 19 Mart Çarşamba günü Gezi Parkı olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Saymaz hakkında, “61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet kullanılarak görevini yapmasını engellemeyi amaçlayan eylemler” gerekçesiyle bir soruşturma açıldığı bildirildi.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Saymaz’ın Gezi eylemlerine yönelik 12 yıl önceki sosyal medya paylaşımları, gözaltına alınma gerekçeleri arasında yer aldı. Geceyi emniyet müdürlüğünde geçiren Saymaz’a, ifadesinin alınması amacıyla işlem başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren emniyet ifadesinin ardından Saymaz, adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde savcılıktaki ifadesinin alınmasının ardından ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne yönlendirildi. Saymaz, hakimlikte ev hapsi cezası alarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evine götürülmek üzere polisler tarafından refakat edilecek.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Saymaz’ın avukatı Aslı Kazan, Halk TV’ye verdiği bilgide, müvekkilinin Gezi dosyasında tek şüpheli olduğunun altını çizdi. Kazan, gözaltının İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonuyla aynı zamana denk gelmesine dikkat çekerek, Saymaz’ın “etkili gazetecilik yapmasını engellemek” amacı taşıdığını savundu. Saymaz’ın Gezi olayları sırasında yaptığı muhabirlik faaliyetlerinin gazetecilik kapsamına girdiğini belirten Kazan, soruşturma detaylarını Sabah gazetesinden öğrendiklerini ifade etti.