İsmail Saymaz Gezi Soruşturmasında Gözaltında

İSMAİL SAYMAZ’IN GÖZALTINA ALINMASI

Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlanan İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Gazeteci Saymaz, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak avukatı aracılığıyla ciddi bir açıklama yaptı.

OBJEKTİF HABER YAZDIM

Saymaz, “Gezi olaylarını, 1 Haziran 2013’ten itibaren muhabir olarak takip ettim. Gelişmeleri yansız ve objektif olarak aktardım.” şeklinde konuştu. Ayrıca, provokasyon anlamına gelebilecek paylaşımlarda bulunmadığını ifade eden Saymaz, gazetecilik çabasının bu şekilde engellenmeye çalışıldığını öne sürdü. İsmail Saymaz’ın Gezi Parkı olaylarının sanıkları Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Ayşe Mücella Yapıcı ile sürekli irtibatı bulunduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medya üzerinden gerçeklerle uyuşmayan bilgiler paylaşarak halkı kolluk güçlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddiaları bulundu. Saymaz, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

İRTİBAT SORUNU

İsmail Saymaz’ın Gezi Parkı Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olan Osman Kavala’nın web sitesinin hazırlanması ve eylemleri yaymak amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalı konusunda irtibatı olduğu iddiaları da gündeme geldi. Saymaz, bu konuyla ilgili bilgisi olmadığını belirtti.

HUF HAPSİ TALEBİ

Gözaltı sürecinin ardından İsmail Saymaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının akabinde adliyeye sevk edildi. Gazeteci, ifadesinin ardından ev hapsi talebiyle sulh ceza hakimliğine yönlendirildi.