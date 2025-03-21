İsmail Saymaz İçin Gezi Gözaltı Talebi

HÜKÜMETİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS SUÇLAMASI

İsmail Saymaz, “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” ile suçlanarak Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gazeteci Saymaz, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

GELİŞMELERİ OBJEKTİF OLARAK AKTARDIM

Saymaz, “Gezi olaylarını, 1 Haziran 2013’ten itibaren muhabir olarak takip ettim. Gelişmeleri yansız ve objektif olarak aktardım.” dedi. Saymaz, provokasyon olarak değerlendirilebilecek hiçbir paylaşıma imza atmadığını ifade ederken, gazetecilik çabasının bu şekilde engellenmeye çalışıldığını savundu. İsmail Saymaz’ın, Gezi Parkı olaylarının sanıkları Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Ayşe Mücella Yapıcı ile yoğun bağlantılarının olduğu, eylemlerde aktif rol aldığı ve sosyal medyada gerçeklerle bağdaşmayan bilgiler paylaşarak vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddiaları gündeme geldi. Saymaz, bu suçlamaları kesin bir şekilde reddetti.

EV HAPSİ TALEBİ VE ADLİ İŞLEM

Ayrıca, Saymaz’ın Gezi Parkı Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala’nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri yaymak için planladığı televizyon kanalıyla ilgili belli kişilerle bağlantısı olduğu da ileri sürüldü. Saymaz, bu konular hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını ifade etti. Saymaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve ifadesinin ardından ev hapsi talebi ile sulh ceza hakimliğine yönlendirildi.