İsmail Yüksek, Fenerbahçe’den Ayrıldı

FUTBOLDA SÜRPRİZ AYRILIK HABERLERİ

Süper Lig’in büyük temsilcisi Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın puan kaybetmesini beklerken, ayrılıklar hakkında gelmeye başlayan haberler dikkat çekiyor. Gelecek sezon için hazırlıklara erken başlayan Fenerbahçe’de, başarılı futbolcu İsmail Yüksek’le ilgili yeni gelişmeler, taraftarların moralini bozacak gibi görünüyor.

BENFİCA’DAN İSMAL YÜKSEK’E TALİP

Spor kulislerinde dolaşan iddialara göre, Benfica, Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’e talip oldu. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün de formasını giydiği Benfica, kadrosuna İsmail Yüksek’i dahil etmek için tüm olanaklarını seferber etmiş durumda. Bu gelişmeler, Fenerbahçe camiasında endişeye yol açıyor.