İsmet Sayhan Gözaltına Alındı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini üstlendiği iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, eski MKE yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan’ın suç örgütü ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Sayhan, hakkında alınan gözaltı kararı sonrası emniyet güçlerince dün Ankara’da yakalandı. Şüphelinin, yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

YILMAZ VE KELEŞ ARASINDAKİ İDDİALAR

İBB soruşturması çerçevesinde tutuklu olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinde avukatı aracılığıyla, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” şeklinde bir talimat verdiği öne sürülmüştü. Fatih Keleş, bu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Selahattin Yılmaz ve Aziz İhsan Aktaş isimlerini basından öğrendiğini ve suikast planı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

OPERASYONLAR SONUCUNDA GÖZALTILAR YAPILDI

İstanbul merkezli olmak üzere, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da düzenlenen operasyonlar çerçevesinde, Selahattin Yılmaz da dahil olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 6’sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere serbest bırakıldı.