İsmet Sayhan Gözaltına Alındı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne dair yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu çerçevede, eski MKE yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan’ın bu suç örgütüyle irtibatlı olduğu belirlenmiş. Sayhan, hakkında çıkarılan gözaltı kararı sonrasında, emniyet güçlerince dün Ankara’da yakalandı. Şüphelinin, yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi planlanıyor.

TUTUKLANAN İSİMLER VE SUİKAST İDDİALARI

İBB soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinde avukatı aracılığıyla Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” yönünde bir talimat ilettiği iddia edildi. Keleş, suikast hazırlığına dair yaptığı açıklamada, Selahattin Yılmaz ve Aziz İhsan Aktaş isimlerini basından duyduğunu ve söz konusu suikast planı iddialarının gerçekle ilgisi olmadığını belirtti.

OPERASYONLAR VE GÖZALTILAR

Organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen İstanbul merkezli bir dizi operasyon kapsamında, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da, aralarında Selahattin Yılmaz’ın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Yılmaz dahil toplam 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Altı şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılırken, yedi şüpheli ise serbest bırakıldı.